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Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2024 в деталях
20.03.2024

Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2024: выросла перевалка руды

    • В феврале 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 3,7% относительно показателя февраля прошлого года.

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    Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2024: выросла перевалка руды

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт, на который приходилось 88,4% всех грузов, сократился на 7,5%. В импорте было перевалено на 35,7% больше, чем годом ранее. Каботаж увеличился на 57,2%, транзит – на 29,5%.

    В феврале 2024 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,5%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 30,1%, нефтепродуктов – 21,5% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в феврале 2024 года приходилось 15,6%, на химические и минеральные удобрения – 13,6%.

    При этом самая высокая динамика была в перевалке прочих генеральных грузов, оборот которых вырос в 2,5 раза. Грузов в контейнерах было обработано в 2,4 раза больше, чем в феврале 2023 года. Оборот руды вырос на 66,3%.

    Наиболее значительно, на 76,8% снизилась перевалка лесных грузов. Цветных металлов было обработано на 55,1%, меньше, чем годом ранее, зерна – на 55% меньше.

    В феврале 2024 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 42,8%, Приморск обработал 25,5%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 22,4%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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