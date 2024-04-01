Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2024: выросла перевалка тарно-штучных грузов

В феврале 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 47,6% относительно показателя февраля 2023 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 85,9%, импорт – на 85,4%. В транзите было перевалено на 10,6% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года. Каботаж сократился на 12,9%.

В феврале 2024 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1%.

В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 52,8% приходилось на зерно. Второй по объемам груз – нефть, его доля составляла 21,9%. Доля пищевого налива в феврале 2024 года соответствовала 7%.

Самая высокая динамика была в сегменте зерна, перевалка которого выросла в 2,8 раза. Тарно-штучных грузов было обработано на 61% больше, чем в феврале 2023 года. Оборот грузов в контейнерах вырос на 17%.

Наиболее значительно, на 28,7% сократилась перевалка лесных грузов. Грузооборот прочих генеральных грузов уменьшился на 27,2%, черных металлов – на 23,6%.

В феврале 2024 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 47,5%, Махачкала обработала 35,7%, на Оля приходилось 16,8%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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