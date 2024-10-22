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Операционные показатели «ДелоПортс», 3 квартал и 9 месяцев 2024
22.10.2024

Операционные показатели «ДелоПортс», 3 квартал и 9 месяцев 2024

    • «ДелоПортс», стивидорный холдинг Группы компаний «Дело», управляющий активами в Новороссийске) опубликовал операционные результаты за третий квартал и 9 месяцев 2024 года.

    Как сообщили SeaNews в Группе, перевалка зерна на терминале КСК в третьем квартале выросла на 15% к налогичному показателю прошлого года и составила 2,6 млн тонн. За 9 месяцев объём перевалки увеличился на 20,1% до 7,6 млн тонн.

    Терминал НУТЭП в третьем квартале увеличил контейнерооборот на 3,6% до 126 тыс. TEU. По итогам 9 месяцев контейнерооборот составил 453 тыс. TEU (-1,6% к высокой базе прошлого года).

    Фото: ГК «Дело»


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