Почти 15% всех моряков в мире – россияне и украинцы

Международная палата судоходства (ICS) предупредила о нарушении цепочки поставок в случае, если свободное перемещение российских и украинских моряков будет затруднено.

«По данным отчета, опубликованного в 2021 году BIMCO и ICS, на 74 тыс. судов мирового торгового флота работали почти 1,9 млн моряков. Из них 198 тыс. (10,5%) – россияне и 76,4 тыс. (4%) – украинцы. В совокупности они составляют 14,5% всего плавсостава», – говорится в заявлении ICS.

Чтобы поддерживать беспрепятственную торговлю, моряки должны иметь возможность получать зарплату через международные банковские системы и свободно перемещаться по миру. С отменой рейсов в регионе это будет все труднее, отмечают в организации.

«Безопасность наших моряков является нашим абсолютным приоритетом. Мы призываем все стороны обеспечить, чтобы моряки не стали разменной монетой в любых действиях, которые могут предпринять правительства или кто-то еще», – подчеркнул генеральный секретарь Международной палаты судоходства Гай Платтен.

По данным проведенного ICS исследования, в среднем на каждом судне работают граждане по меньше мере трех стран, а порой их число доходит до тридцати, и в среднем на каждом судне говорят как минимум на трех языках.

Ранее ICS предупреждала о грозящем торговому флоту дефиците плавсостава, если не будут приняты меры для его увеличения, что влечет за собой риски для глобальных цепочек поставок.

Фото: сайт Международной палаты судоходства