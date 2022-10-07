Российский экспорт бумаги в ЕС, январь-июнь, 2022

По данным Евростата, российский экспорт бумаги, картона, изделий из бумажной массы, бумаги и картона в страны Евросоюза за период с января по июнь 2022 года составил 300,1 тыс. тонн, что на 2,9% выше показателя за аналогичный период 2021 года, когда Россия в адрес стран ЕС отгрузила 291,4 тыс. тонн. В денежном эквиваленте экспорт этой продукции из РФ в ЕС относительно первого полугодия 2021 года вырос на 14,7% — с 221,9 млн до 263,8 млн евро.

В январе этого года страны ЕС закупили у России 67,1 тыс. тонн бумаги, когда как в январе 2021 года – 55,5 тыс. тонн (+20%). В феврале объемы поставок относительно аналогичного месяца прошлого года выросли на 23% — с 35,7 тыс. тонн до 66,7 тыс. тонн. В марте Россия отправила в страны Евросоюза 61,9 тыс. тонн бумаги, картона и изделий из них. По сравнению с мартом 2021 года, когда было отгружено 71,3 тыс. тонн, падение составило 13%. В апреле из России было экспортировано 32,2 тыс. тонн продукции, когда как за аналогичный период 2021 года – 55,5 тыс. тонн (-32,3%). В мае поставки этой продукции продолжали демонстрировать значительное падение относительно мая прошлого года – 28,2 тыс. тонн и 54,5 тыс. тонн соответственно (-47,9%). В июне в страны Евросоюза было завезено 38,6 тыс. тонн бумаги, картона и изделий из них. Это на 32,6% меньше, чем в июне 2021 года, когда РФ отправила в ЕС 57,3 тыс. тонн.

Напомним, 6 октября Евросоюз принял восьмой пакет санкций в отношении России. В него входят меры по ограничению импорта из России бумаги.

Самым крупным стран ЕС покупателем российской бумаги, картона и изделий из них в январе-июне 2022 года была Италия. За этот период она закупила в РФ 60,9 тыс. тонн этой продукции. Это на 29,6% меньше, чем за этот же 2021 года, когда в Италию из России было отправлено 86,6 тыс. тонн. За объем, отгруженный в первом полугодии 2022 года, Италия заплатила на 20% меньше, чем за первое полугодие 2021 года – 40,1 млн евро и 50,3 млн евро соответственно. С апреля поставки бумаги, картона и изделий из них из РФ в Италию начали резко падать. Так, в апреле и мае объемы упали почти вдвое в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Например, в апреле этого года РФ отправила в Италию 6,5 тыс. тонн, когда как в апреле 2021 года – 12,1 тонн, а в мае – 6 тыс. тонн, что на 258% меньше, чем в мае 2021 года, когда Италия получила 15,5 тыс. тонн российской бумаги, картона и изделий из них.

Германия занимает второе место в рейтинге. В эту страну за первое полугодие 2022 года Россия отправила 43,1 тыс. тонн этой продукции. Относительно аналогичного периода 2021 года падение составило 30,2% — тогда в Италию из РФ было завезено 61,8 тыс. тонн. За поставки бумаги, картона и изделий из них в январе-июне Германия заплатила России 33,7 млн евро, а в первом полугодии 2021 года – 39,5 млн евро (-16,4%). Самый маленький объем РФ отправила в мае этого года – всего 1 тыс. тонн. Это в 8 раз меньше показателя в мае прошлого года – 8,1 тыс. тонн. В июне поставки были практически на одном уровне с июнем прошлого года – 8 тыс. тонн и 7,6 тыс. тонн соответственно.

За отчетный период Польша нарастила объемы поставляемой из России бумаги, картона и изделий их них на 34%. В первом полугодии 2022 года Польша завезла 36 тыс. тонн этой продукции, а за этот же период прошлого года – 26,8 тыс. тонн. Относительно января-июня 2021 года увеличилась и сумма, которую эта страна заплатила РФ за поставки бумаги, картона и изделий из них. Так, за отчетный период РФ от Польши получила 40,3 млн евро, а в январе-июне 2021 года – 24,9 млн евро (+61,8%). Россия значительно увеличила поставки этой продукции в Польшу в январе, феврале и марте относительно этих трех месяцев 2021 год. Так, в январе 2022 года было отгружено 7,5 тыс. тонн, когда как в январе 2021 года – 3,3 тыс. тонн (+227%), в феврале этого года – 8,6 тыс. тонн, а в феврале 2021 года – 4,3 тыс. тонн (+200%). В марте Польша получила 8 тыс. тонн бумаги, картона и изделий из них, что на 240% больше, чем в марте 2021 года, когда из РФ в эту страну было отгружено 3,3 тыс. тонн. В июне объемы были сопоставимы с объемами июня 2021 года – 5,1 тыс. тонн.

Поставки бумаги, картона и изделий из них из России в Финляндию в январе-июне 2022 года составили 16,8 тыс. тонн, что на 4,5% меньше чем за аналогичный период 2021 года, когда было отгружено 17.6 тыс. тонн. В денежном эквиваленте российский экспорт этой продукции в Финляндию составил 13,3 млн евро, за аналогичный период 2021 года сумма примерно такая же – 13,7 млн евро. С начала года Финляндия из России завезла бумаги, картона и изделий из них больше, чем в прошлом году, почти в два раза. Так, в январе было отправлено 4 тыс. тонн (в январе 2021 года – 2,7 тыс. тонн), в феврале – 4 тыс. (в феврале 2021 года – 2,7 тыс. тонн), в марте – 6,1 тыс. тонн, когда как в марте 2021 года – 3 тыс. тонн (+50%). С апреля объемы резко сократились. Так, в апреле в Финляндию завезено всего 0,9 тыс. тонн, когда как в апреле 2021 года – 2,9 тыс. тонн (-31%), в мае – 0,8 тыс. тонн (в апреле 2021 года – 3,2 тыс. тонн, -400%). В июне поставки сократились в три раза относительно июня 2021 года – с 3,1 тыс. тонн в июне прошлого года до 1 тыс. тонн в июне этого года.

За январь-июнь 2022 года российский экспорт бумаги, картона и изделий из них. В Бельгию оставил 14,7 тыс. тонн. Это на 39,5% меньше чем за аналогичный период 202 года, когда в эу страну было завезено из России 24.3 тыс. тонн. В денежном эквиваленте в первом полугодии 2022 года российский экспорт этой продукции в Бельгию составил 9,9 млн евро, когда в аналогичном периоде прошлого года – 12,2 млн евро (-18,8%).

В январе-июне этого года из РФ в Румынию было отправлено 18,2 тыс. тонн бумаги, картона и изделий из них. Это на 23,2% меньше аналогичного показателя прошлого года, когда российский экспорт этой продукции в Румынию составил 23,7 тыс. тонн. В первом полугодии этого года Румыния заплатила России за поставки бумаги, картона и изделий из них 20,1 млн евро, когда как за аналогичный период 12,9 млн евро (+55,8%).