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Соответствие линий расписанию повышается
15.08.2022

Соответствие линий расписанию повышается

    • По данным Sea-Intelligence, в июне этого года индекс соответствия линейному расписанию вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 3.6 проц. пункта и составил 40%. В сравнении с прошлогодним показателем снижение составило 0,5 проц. пункта.

    Chart by Visualizer

    Среднее время опоздания в сравнении с предыдущем месяцем не изменилось и составляет 6,24 суток (прим. SeaNews: среднее время задержки рассчитывается только по опоздавшим судам, без учета тех, что пришли вовремя). Показатель значительно ниже, чем было зафиксировано неделю назад, отмечают в Sea-Intelligence.

    Chart by Visualizer

    Самой надежной из 14 крупнейших линий с точки зрения соблюдения расписания в июне 2022 года был Maersk – у него соответствие расписанию составляло 49,5%. За Maersk идет Hamburg Sued, у которого индекс соблюдения расписания составил 41,4%.

    У 10 линий индекс соответствия расписанию был между 30% и 40%, еще у двух – между 20% и 30%. Самый низкий показатель соблюдения расписания был у Wan Hai – 24,8%.

    В целом по сравнению с показателем прошлого года 9 линий из 14 крупнейших показали улучшение. При этом двузначное улучшение – на 16,2 проц. пункта – было у Evergreen.

    Chart by Visualizer

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