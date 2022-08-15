Соответствие линий расписанию повышается

По данным Sea-Intelligence, в июне этого года индекс соответствия линейному расписанию вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 3.6 проц. пункта и составил 40%. В сравнении с прошлогодним показателем снижение составило 0,5 проц. пункта.

Среднее время опоздания в сравнении с предыдущем месяцем не изменилось и составляет 6,24 суток (прим. SeaNews: среднее время задержки рассчитывается только по опоздавшим судам, без учета тех, что пришли вовремя). Показатель значительно ниже, чем было зафиксировано неделю назад, отмечают в Sea-Intelligence.

Самой надежной из 14 крупнейших линий с точки зрения соблюдения расписания в июне 2022 года был Maersk – у него соответствие расписанию составляло 49,5%. За Maersk идет Hamburg Sued, у которого индекс соблюдения расписания составил 41,4%.

У 10 линий индекс соответствия расписанию был между 30% и 40%, еще у двух – между 20% и 30%. Самый низкий показатель соблюдения расписания был у Wan Hai – 24,8%.

В целом по сравнению с показателем прошлого года 9 линий из 14 крупнейших показали улучшение. При этом двузначное улучшение – на 16,2 проц. пункта – было у Evergreen.