Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2022

На 12 неделе года ставки почти на всех направлениях опустились, но незначительно. Рост ставок произошел только из Китая на порты западного побережья США.

Ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 1,6%, ставки на порты Средиземноморья – на 0,3%.

Ставки на порты западного побережья США поднялись на 2%, в то же время снижение ставок на порты восточного побережья США составило 0,2%.

Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе снизились на 2,7%, ставки на Австралию и Новую Зеландию также упали – на 3%. Ставки на Южную Америку сократились по сравнению с 11 неделей года на 3,2%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии снизились на 0,2%, ставки на Южную Корею – на 2,9%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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