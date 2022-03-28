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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2022
28.03.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2022

    • На 12 неделе года ставки почти на всех направлениях опустились, но незначительно. Рост ставок произошел только из Китая на порты западного побережья США.

    Ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 1,6%, ставки на порты Средиземноморья – на 0,3%.

    Ставки на порты западного побережья США поднялись на 2%, в то же время снижение ставок на порты восточного побережья США составило 0,2%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе снизились на 2,7%, ставки на Австралию и Новую Зеландию также упали – на 3%. Ставки на Южную Америку сократились по сравнению с 11 неделей года на 3,2%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии снизились на 0,2%, ставки на Южную Корею – на 2,9%.

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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