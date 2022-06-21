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Импорт и экспорт Китая, 5 месяцев 2022 года
21.06.2022

Импорт и экспорт Китая, 5 месяцев 2022 года

    • Внешнеторговый оборот Китая за январь-май 2022 года составил 2,51 трлн долларов – на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

    Экспорт из Китая по итогам 5 месяцев этого года вырос на 13,5% до 1,4 трлн долларов, импорт увеличился на 6,6% до 1,1 трлн долларов.

    По данным главного таможенного управления КНР, в мае по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года внешнеторговый оборот Китая увеличился на 11,2% и составил 537,7 млрд долларов. 

    Экспорт по итогам отчетного месяца поднялся на 16,9% и достиг 308,2 млрд долларов. Импорт в КНР вырос на 4,2% до 229,5 млрд долларов.


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