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Экспорт угля и кокса, 10 месяцев 2021: за отчетный период вывезли порядка 175 млн
28.06.2022

На Госсовете обсудили ценообразование в экспортной логистике угля


    • Под председательством помощника Президента, секретаря Государственного Совета Игоря Левитина, губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва и главы Республики Бурятия Алексея Цыденова в режиме видеоконференции состоялось совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Энергетика» и «Транспорт».

    Как сообщает пресс-служба Правительства, в мероприятии приняли участие руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин, заместитель министра энергетики Сергей Мочальников, заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, представители федеральных ведомств и субъектов Федерации, железных дорог, операторов железнодорожного транспорта, вагоноремонтных предприятий, морских портов, грузоотправителей, металлургических компаний.

    Обсуждался вопрос ценообразования перевозки угольной продукции на экспорт по всей транспортной цепочке от железнодорожных тарифов и до ставок перевалки в портах.

    Сформированные в ходе заседания предложения по минимизации негативных последствий для всех участников процесса добычи и перевозки угля будут направлены в Правительство Российской Федерации.


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