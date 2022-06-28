На Госсовете обсудили ценообразование в экспортной логистике угля

Под председательством помощника Президента, секретаря Государственного Совета Игоря Левитина, губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва и главы Республики Бурятия Алексея Цыденова в режиме видеоконференции состоялось совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Энергетика» и «Транспорт».

Как сообщает пресс-служба Правительства, в мероприятии приняли участие руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин, заместитель министра энергетики Сергей Мочальников, заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, представители федеральных ведомств и субъектов Федерации, железных дорог, операторов железнодорожного транспорта, вагоноремонтных предприятий, морских портов, грузоотправителей, металлургических компаний.

Обсуждался вопрос ценообразования перевозки угольной продукции на экспорт по всей транспортной цепочке от железнодорожных тарифов и до ставок перевалки в портах.

Сформированные в ходе заседания предложения по минимизации негативных последствий для всех участников процесса добычи и перевозки угля будут направлены в Правительство Российской Федерации.