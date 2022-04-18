Правительство увеличивает квоту на экспорт удобрений

Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тыс. тонн. Соответствующее постановление подписал от 15 апреля 2022 года №670 подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тыс. тонн и теперь составляет около 5,7 млн тонн.

Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличен на 466 тыс. тонн и составляет около 5,6 млн т.

До 31 мая квоты не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Абхазию и Южную Осетию, сообщается в пресс-релизе министерства.

«Эти меры необходимы, чтобы поддержать производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств. При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям», – говорится в сообщении.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 3 ноября 2021 года №1910.

Напомним, что в ноябре прошлого года правительство РФ ограничило экспорт азотных удобрений – квота была установлена на уровне не более 5,9 млн тонн, для сложных удобрений — не более 5,35 млн тонн.

Постановление правительства №670