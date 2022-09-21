Российский экспорт средств для чистки зубов в страны ЕС, январь-июнь, 2022 года

По данным Евростата, российский экспорт средств для чистки зубов (зубные пасты, зубной порошок) в страны Евросоюза за январь-июнь 2022 года составил 166,5 тонны, на 54,6% меньше показателя за аналогичный период 2021 года, когда Россия поставила в ЕС 366,8 тонны.

В денежном эквиваленте экспорт средств для чистки зубов за первое полугодие упал в два раза – до 899,4 млн евро. За аналогичный период 2021 года Евросоюз потратил на эти товары 1,79 млн евро.

Крупнейшим импортером российских зубных паст и порошков стала в этом году Латвия. На эту страну по итогам первого полугодия приходится 78% всех отгрузок этой продукции в ЕС, а именно 130,5 тонны. При это по отношению к аналогичному периоду 2021 года поставки в Латвию сократились на 52,3%. Тогда в эту страну из России было завезено 273,8 тонны средств для чистки зубов. В денежном эквиваленте поставки зубных паст и порошков в Латвию из РФ в январе-июне этого года тоже уменьшилась – на 45,7%, с 1,26 млн евро до 684,8 тыс. евро.

На Эстонию приходится 8,3% всего импорта ЕС зубных паст и порошков российского производства. Экспорт зубных паст и порошков из РФ в эту страну составил в первом полугодии всего 12 тонн, тогда как за период с января по июнь 2021 года туда было поставлено 30,7 тонны. Падение составило 60,9%. В денежном эквиваленте поставки этих товаров также резко снизилось – с 290, 1 тыс. евро в январе-июне 2021 года до 113 тыс. евро в январе-июне 2022 года (-61%).

Российский экспорт средств для чистки зубов в Евросоюз стал заметно сокращаться с марта. Так, в марте 2022 года Россия поставила в ЕС 29,2 тонны этих товаров, когда как в марте 2021 года – 93,2 тонны. Падение составило 68%. В апреле в страны ЕС из РФ было ввезено 13,5 тонны, что на 73% меньше показателя аналогичного периода 2021 года, когда отгрузки из РФ составили 51,7 тонны.

Поставки совсем рухнули в мае. Тогда было завезено всего 6,8 тонны средств для чистки зубов, тогда как в январе-июне 2021 года Европа получила 40,3 тонна. Падение составило 83,1%. А в июне объемы обвалились на 94,1% – с 79,3 тонн до 4.6 тонн.

Самую крупную сумму за зубные пасты и порошки, поставляемые из России, Евросоюз в первом полугодии заплатил в январе. Тогда поставки составили 253,8 тыс. евро, что на 90% выше показателя января 2021 года, когда Россия отгрузила средств для чистки зубов на 123,5 тыс. евро.

Меньше всего в ЕС потратили за российские средства для чистки зубов в мае – 35,8 тыс. евро. Это на 81% меньше, чем было потрачено в мае 2021 года, когда европейцы заплатили за эти товары 191,8 тыс. евро.