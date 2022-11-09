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Экспорт одежды из Евросоюза в РФ, январь-август 2022
09.11.2022

Экспорт одежды из Евросоюза в РФ, январь-август 2022


    • По данным Евростата, экспорт одежды из Евросоюза в Россию в денежном выражении составил 486.6 млн евро, что на 40,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда Россия импортировала из Евросоюза одежды на 820,4 млн.

    Самые крупные в денежном выражении поставки из ЕС в РФ были в январе – на сумму 103,5 млн евро (+38,3% относительно января прошлого года) и феврале – на сумму 105,8 млн евро (+5,3%). С марте поставки одежды в РФ из ЕС стали снижаться. Так, в марте Россия закупила в ЕС одежды на 49,8 млн евро, тогда как годом ранее на 131,1 млн евро. В апреле и мае зафиксированы самые маленькие объемы поставок (на сумму 37,9 млн евро, -65,4%) и (на сумму 32,6 млн евро, -61,7%).

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    Основной объем одежды в денежном эквиваленте из ЕС в РФ за первые 8 месяцев этого года был перевезен автотранспортом – на сумму 436 млн евро, что составило 89,6% от суммарного грузопотока. За аналогичный период 2021 года автотранспортом в РФ из ЕС было завезено одежды на сумму 655,5 млн евро (-33,5%). Авиатранспортом за первые 8 месяцев этого года из ЕС в РФ отправлено одежды на сумму 46,8 млн евро, тогда как годом ранее на сумму 158,6 млн евро (-70%). Поставки одежды в денежном выражении из ЕС в РФ морским путем за январь-август этого года относительно аналогичного периода прошлого года выросли на 59% — с 2,2 млн евро до 3,5 млн евро. По железной дороге, поставки, напротив, упали: с 3,8 млн евро до 0,3 млн евро (-92,1%).

    Основными поставщиками одежды из ЕС в РФ в январе-августе этого года стали Италия, Германия и Польша.

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    Италия за первые 8 месяцев этого года в денежном эквиваленте экспортировала в РФ одежды на сумму 203,6 млн евро, тогда как годом ранее – на сумму 292 млн евро (-30,5%). Меньше всего одежды Россия закупила в Италии в апреле (на сумму 16,1 млн евро, -51,2%) и мае (на сумму 15 млн евро, -45.5%). Самые крупные поставки зафиксированы в январе (на сумму 33,9 млн евро, +14%) и феврале (на сумму 41,3 млн евро, -5,9%).

    Германия в январе-августе этого года продала России одежды на сумму 95,9 млн евро, что на 23,3% меньше, чем за аналогичный период 201 года, когда эта страна экспортировала в РФ одежды на сумму 118,2 млн евро. Больше всего одежды из Германию в Россию поступило в январе (на сумму 14,6 млн евро, +22,9%) и феврале (на сумму 16.5 млн евро, +3,5%). Самые маленькие поставки зафиксированы в мае – на сумму 9,3 млн евро (-6%) и июне – на сумму 8,4 млн евро (-20%).

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    Польша за отчетный период экспортировала в Россию одежды на сумму 40,8 млн евро, что на 43,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда Россия закупила в Польше одежды на сумму 76,4 млн евро. Больше всего одежды в Россию Польша отправила в январе – на сумму 14.4 млн евро (+205,7) и феврале – на сумму 12,2 млн евро (+35,5). Самые маленькие поставки были в мае (на сумму 1,2 млн евро, -85,5%) и июне (на сумму 1,8 млн евро, -76,6%).

     


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