Первый полносоставный Агроэкспресс по МТК Север – Юг с ТЛК Южноуральский

АО «РЖД Логистика» и ООО «Сухой Порт Южноуральский» (входит в Группу ГТЛК) организовали мультимодальную отправку первого агроэкспресса с овсяными хлопьями и крупами ООО «Ресурс ТМ Увелка» из России в Индию по восточному маршруту Международного транспортного коридора «Север – Юг».

Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», 31 двадцатифутовый контейнер был загружен на предприятии ООО «Ресурс ТМ Увелка» и отправлен с ТЛЦ «ТЛК Южноуральский» (станция Формачёво Южно-Уральской железной дороги) до станции Сарахс (Туркменистан) транзитом по территории Республики Казахстан. На станции прибытия контейнеры будут перегружены на колею 1435 и проследуют по территории Ирана до порта Бендер-Аббас и далее морем до порта Мундра (Индия). Планируемое транзитное время до порта назначения составляет 35 суток.

«Это первый полносоставный «Агроэкспресс», отправленный из Уральского региона по МТК «Север – Юг». По оценке экспертов, в ближайшие годы объем грузов АПК, перевозимых по этому транспортному коридору, может достичь 100 тыс. тонн в год. Изначально ориентированный на экспорт отечественной продукции в КНР и страны Восточной Азии сервис «Агроэкспресс» получит новый импульс за счет преимуществ восточного маршрута МТК. Непрерывная рельсовая связь с такими странами, как Туркменистан, Афганистан, Иран через Казахстан, а также дополнительные перспективы организации грузоперевозок в страны Персидского залива и Африки дают возможность российским экспортерам найти альтернативные рынки сбыта для своей продукции. Благодаря росту товарооборота между странами – участницами МТК и заинтересованности к этому направлению со стороны российских производителей, маршрут становится все более актуальным. Отмечу, что широкая филиальная сеть позволяет «РЖД Логистике» осуществлять отправки агропродукции, в том числе температурных грузов по МТК «Север – Юг» из любой точки нашей страны», – отметил директор по контейнерным перевозкам и по агрологистике «РЖД Логистики» Александр Сиверцев.

Фото: АО «РЖД Логистика»