«Агроэкспресс» доставил первую партию мандаринов

АО «РЖД Логистика» расширило номенклатуру грузов в рамках сервиса «Агроэкспресс», осуществив первую перевозку «от двери до двери» партии цитрусовых по железной дороге из Китая в Россию, сообщили SeaNews в компании.

Партия мандаринов была отправлена со станции Чэнсян (г. Чэнду) до станции Селятино. Время в пути составило 11 дней. Продукция перевозилась в автономных рефконтейнерах «РЖД Логистики», оснащенных функциями спутникового отслеживания местоположения, контроля температуры и влажности, что гарантирует сохранность продукции для конечных потребителей.

Ранее «РЖД Логистика» в тестовом режиме успешно реализовала отправку партии помело в прямом железнодорожном сообщении из Китая в Россию.

«В 2023 году, по данным исследования «Руспродсоюза», Российская Федерация стала лидером по импорту мандаринов, заняв в январе-сентябре более 20% от его мирового объема. Из КНР в Россию продукт доставляется, в основном, морем и автотранспортом. Мы предлагаем клиентам перевозку температурных грузов в прямом железнодорожном сообщении», – сказал директор по контейнерным перевозкам и по агрологистике компании Александр Сиверцев.

Фото: АО «РЖД Логистика»