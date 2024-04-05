Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Агроэкспресс» доставил первую партию мандаринов
05.04.2024

«Агроэкспресс» доставил первую партию мандаринов

    • АО «РЖД Логистика» расширило номенклатуру грузов в рамках сервиса «Агроэкспресс», осуществив первую перевозку «от двери до двери» партии цитрусовых по железной дороге из Китая в Россию, сообщили SeaNews в компании.

    Партия мандаринов была отправлена со станции Чэнсян (г. Чэнду) до станции Селятино. Время в пути составило 11 дней. Продукция перевозилась в автономных рефконтейнерах «РЖД Логистики», оснащенных функциями спутникового отслеживания местоположения, контроля температуры и влажности, что гарантирует сохранность продукции для конечных потребителей.

    Ранее «РЖД Логистика» в тестовом режиме успешно реализовала отправку партии помело в прямом железнодорожном сообщении из Китая в Россию.

    «В 2023 году, по данным исследования «Руспродсоюза», Российская Федерация стала лидером по импорту мандаринов, заняв в январе-сентябре более 20% от его мирового объема. Из КНР в Россию продукт доставляется, в основном, морем и автотранспортом. Мы предлагаем клиентам перевозку температурных грузов в прямом железнодорожном сообщении», – сказал директор по контейнерным перевозкам и по агрологистике компании Александр Сиверцев.

    Фото: АО «РЖД Логистика»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.01.2024
    Крупнейшее в мире ро-ро судно на СПГ вышло в свой первый рейс
    17 января из Шанхая в Европу отправилось крупнейшее в мире ро-ро судно, работающее на […]
    АвтомобилевозВидеоКитайРо-ро
    0
    19.03.2024
    FESCO и китайская «Кун Ронг» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере жд контейнерных перевозок
    Транспортная группа FESCO и Международная логистическая компания «Кун Ронг» (Шанхай, Китай) заключили соглашение о […]
    FESCO КитайСоглашениеСотрудничество
    0
    26.03.2024
    Первый китайский городской поезд на водородном топливе
    21 марта завершились испытания на скорости 160 км/ч с полной нагрузкой первого разработанного в […]
    водородные технологииКитайПоездТехнологии
    0
    07.02.2024
    «Газпром гелий сервис» организовал регулярную транспортировку сжиженных газов в Китай
    На собственном СПГ-транспорте
    АвтоперевозкиАмурский ГПЗГазпром гелий сервисКитай
    0
    14.02.2024
    Китай разрешил всем регионам России поставлять кукурузу и рис
    Правительства России и Китая подписали Дополнение к Протоколу о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, […]
    КитайкукурузаРазрешениеРоссия
    0
    31.01.2024
    Белорусские пиломатериалы отправят в Шанхай через порт Санкт-Петербург
    FESCO впервые организовала отправку контейнерного поезда со станции Фаниполь (Минская область, Республика Беларусь) в […]
    FESCO БеларусьБольшой порт Санкт-Петербург Интермодальный сервис
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.04.2024 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 25 марта 2024 года
    05.04.2024 «Агроэкспресс» доставил первую партию мандаринов
    05.04.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 14 неделя 2024
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    02.04.2024 Экологически чистые контейнеры SITC Line
    01.04.2024 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-феврале 2024 года
    Госрегулирование Показать всё
    04.04.2024 Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    03.04.2024 Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)
    02.04.2024 Правительство одобрило подписание соглашения с «Новатэком» о развитии производства оборудования СПГ
    02.04.2024 На субсидирование морских грузоперевозок в Калининградской области выделят 1,8 млрд рублей
    01.04.2024 Новый нацпроект по развитию транспортной инфраструктуры в разработке
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •