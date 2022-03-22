Контейнеры вместо угля

Распоряжением Росморречфлота от 1 февраля этого года №ЗД-16-р внесены изменения в сведения о морском порте Калининград в Реестре морских портов Российской Федерации, сообщает пресс-служба Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». Корректировки связаны с планируемой переориентацией грузовой базы одного из операторов морского терминала в морском порту Калининград с перевалки навалочных угольных грузов на обработку контейнерных грузов.

Отметим, что в порту Калининград перевалкой угля в 2021 году занимались две компании – АО «Калининградский морской торговый порт» и АО «Новобалт Терминал». Кроме того, ранее с углем работал «Калининградский морской рыбный порт» – филиал ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», по итогам 2019 года через него прошло 3,2 тыс. тонн.

Распоряжением Росморречфлота также уточнен перечень операторов морских терминалов, осуществляющих свою деятельность в морском порту Калининград.

Благодаря росту объёма контейнерных транзитных перевозок по сухопутному транспортному коридору «Восток – Запад» между Китаем и странами Евросоюза через Калининградскую область – по итогам 2021 года в 2,6 раза до 126,3 тыс. TEU, перевалка контейнеров через терминалы Калининграда выросла.

По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам 2021 года контейнерооборот Калининграда составил 437,2 тыс. TEU – на 55,4% больше показателя 2020 года. Перевалка контейнеров с железной дороги на морское плечо осуществляется через причалы АО «Калининградский морской торговый порт» и ООО «Балтийская стивидорная компания» (входит в состав ПАО «Новороссийский морской торговый порт»).

Распоряжение Росморречфлота

Фото: Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт»