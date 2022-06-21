Литва ограничивает транзит в Калининград для автотранспорта

Ограничения грузового транзита, которые ввели литовские власти, касается и грузового автомобильного транспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Ограничение грузового транзита распространяется и на автомобильный транспорт, следующий через Литву. Эти грузы, как и железнодорожные, в данный момент можно перевозить только морем», — цитирует агентство пресс-службу правительства Калининградской области.

Напомним, с субботы введены ограничения для товаров, попавших под санкции Евросоюза, идущих в Калининградскую область транзитом через территорию Литвы по железной дороге.

Фото: Mobitrans