Одобрен скорректированный проект морского пассажирского терминала в Калининграде

ФГУП «Росморпорт» получило положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 27.01.2022 №39-1-1-3-003971-2022 в отношении откорректированной проектно-сметной документации по строительству международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в морском порту Калининград.

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, корректировка проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий связана с необходимостью уточнения проектных решений по строительству здания пассажирского терминала, а также отдельных береговых вспомогательных зданий и гидротехнических сооружений ввиду обнаружения на стадии строительства недостатков в проектно-технической документации.

В новой документации, помимо этого, учтены изменения требований нормативных документов к проектированию и техническому оснащению объектов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации и в области транспортной безопасности, предъявляемые к обустройству морских пассажирских терминалов, а также актуализирована сметная стоимость завершения строительства.

С целью экономии средств на реализацию проекта принято решение о пересмотре технологии производства строительно-монтажных работ по погружению лицевых шпунтовых стенок и архитектурно-строительных решений.

В настоящее время степень готовности реализации проекта составляет 30%. На сегодняшний день построена часть гидротехнических сооружений (восточный мол, часть оградительного мола, часть северного мола и часть причала №1), сформирован искусственный земельный участок №1.

С учетом внесенных корректировок в проектно-сметную документацию завершение строительно-монтажных работ по проекту строительства международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в морском порту Калининград планируется на четвертый квартал 2023 года.

Напомним, старт строительству международного круизного и грузопассажирского морского терминала был дан зимой 2018 года. Через в ноябре 2019 года «Росморпорт» в одностороннем порядке расторг контракт с генподрядчиком порта в Пионерском ООО «Больверк». Компания должна была завершить работы в октябре 2019 года, однако работы в акватории Пионерского замедлились, а потом и вовсе приостановились в середине прошлого года. По информации некоторых СМИ, правоохранительные органы в конце 2019 года задержали лиц, причастных, по их версии, к хищению бюджетных денег, выделенных на возведение круизного и грузового терминалов.

Зимой 2020 года АО «Стройтрансгаз» выиграло тендер на сохранение гидротехнический сооружений международного морского терминала «Пионерский». Летом 2021 года объект был заморожен до выбора нового подрядчика.

Фото: Росморречфлот