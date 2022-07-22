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Оборот транспортного подразделения FM Logistic в России вырос на 20%
22.07.2022

Логистика в новых условиях — 1

    • То, что логистика после 24 февраля кардинально изменилась, очевидно. Какие именно произошли изменения с точки зрения направления, объемов, переориентации грузопотоков, выстраивания логистических схем, стоимости и сроков доставки, мы попросили рассказать непосредственных участников рынка. Открываем серию публикаций на эту тему экспертным мнением Дмитрия Суховерши, руководителя направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России.

    dm.suhoversha fm logistic new Новости, Рынок, Супер Эксперт, Экспертное мнениеВ текущей геополитической ситуации, связанной с санкционными ограничениями, приостановкой сервиса большинства морских и авиалиний в РФ, запретами на въезд в ЕС транспортных средств с регистрацией в России и Республике Беларусь, логистические схемы стали сложнее и дороже, а количество возможных вариантов транспортировки сократилось.

    Значительно уменьшился грузооборот генеральных грузов через порты Балтики. Теперь они в основном перенаправляются на маршруты через Дальний Восток, а также Турцию и Иран. Появились варианты доставки из Евросоюза в РФ с перегрузкой в Турции, далее паромом в Новороссийск или порт Кавказ, либо автотранспортом через страны Закавказья.

    За счёт сокращения поставок китайских товаров через порты Балтийского и Черного морей увеличился грузопоток из Китая по железной дороге, что привело к возникновению заторов на погранпереходах КНР и Республики Казахстан (Алашанькоу, Хоргос), КНР и Монголии (Эрлянь), КНР и РФ (Забайкальск). Это, в свою очередь, повлекло сокращение китайскими железными дорогами планов по отправке контейнерных поездов в июле и даже к временной приостановке отправок поездов до 20 июля через Казахстан в Россию.

    Усложнение логистических схем, перегруженность железнодорожных погранпереходов с КНР, задержки на автомобильных пунктах пропуска с ЕС привели к увеличению средних сроков доставки и стоимости, которая на отдельных направлениях из Европейского союза в РФ выросла в три и более раз. Варианты маршрутов с перегрузкой в Турции или в Китае также занимают больше времени и стоят дороже из-за необходимости проведения дополнительных операций и связанных с ними затратами.

    Сложности в основном связаны с увеличением числа операций с товаром — чем их больше на маршруте, тем выше риск его повреждения, а также с ограниченным количеством доступных вариантов транспортировки, прежде всего для грузов, попавших под санкции.

    Мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции


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