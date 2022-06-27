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«Если оппонент делает ошибку, не мешайте ему делать ее»
27.06.2022

«Стакан воды»


    • Чем будут «наполнять стакан» европейские страны, рассказал председатель правления, заместитель председателя совета директоров, ПАО «Газпром» Алексей Миллер на панельной сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра» в рамках ПМЭФ-2022.

    А.Миллер подробно остановился на решении некоторых европейских стран «пригнать и поставить в порты плавучие регазификационные установки». «Вы знаете, поставить такую регазификационную установку в крупный порт в очень густонаселенном районе — можно сказать, что это очень-очень смелое решение. Ну очень смелое, — сказал он. — Но сама по себе установка это, знаете, как стакан без воды. Не просто без воды — без воды без газа. Хорошо, поставили вы зачем-то там установки. А сжиженный природный газ-то вы купили? У вас есть контракты под загрузку этих регазификационных установок? Вы чем стакан-то будете наполнять? Ответа нет».

    «А дальше абсолютно точно можно сказать, что в самое ближайшее время, буквально в самое ближайшее время, спрос на СПГ на Азиатско-Тихоокеанском рынке будет расти. Будет расти, и существенно, — продолжил А.Миллер. — Не получится ли так, что уже ко второй половине этого года европейские импортеры СПГ за дополнительные поставки «золотого» СПГ будут бороться с китайскими, индийскими, азиатскими покупателями?»

    Он отметил, что этого исключить нельзя, а вот спрос на СПГ там подрастет в самое ближайшее время. «Это абсолютно точно. Мы знаем факторы, которые работали на временное снижение спроса. Влияние этих факторов сейчас идет на снижение, — сказал А.Миллер. — Далее. Такой, очень хорошо иллюстрирующий пример с точки зрения, какие вообще решения там предлагаются. В Европе говорят: «О! Вы знаете, мы в краткосрочной перспективе — послушайте, в краткосрочной перспективе — увеличим производство биометана на 17 млрд кубометров газа. 17 млрд кубометров газа, вы понимаете, для Европы и для России… 17 млрд кубометров газа. В краткосрочной перспективе».

    По данным А.Миллера, на сегодняшний день в Европе чуть более тысячи заводов по производству биометана, а производят они чуть меньше, чем 3 млрд кубометров газа. Создавали они такие мощности в течение 10 лет. «Так вот, если ориентироваться на те темпы, которые были, чтобы эти 17 млрд кубометров газа, биометана, им прирастить — это тогда, получается, надо 60 лет и 5700 заводов. Я думаю, здесь можно использовать сравнение, что гора может родить мышь. Это точно», — подчеркнул он.

    По оценке А.Миллера, западные страны принимают скоропалительные и не всегда продуманные решения, в частности, отказ от долгосрочных контрактов. «Нам сказали, что не нужны долгосрочные контракты — всё, сказали. Значит, не нужны. Значит, не будет. Мы-то свои обязательства выполним, мы всё услышали. Сможет ли другая сторона выполнить свои обязательства?», — сказал он в заключение темы.

    Фото: SeaNews


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