Роснефть расширяет фрахтовый бизнес

По данным Reuters, «Роснефть» расширила свой бизнес по фрахтованию танкеров, чтобы облегчить поставки нефти покупателям в связи со скорым вступлением в силу шестого пакета санкций Евросоюза против России, который включает в том числе запрет компаниям ЕС страховать и финансировать транспортировку российской нефти, в частности, по морским маршрутам, в третьи страны.

«Роснефть», которая добывает более 40% российской нефти, осуществляла продажу своей нефти по схеме FOB (free on board), когда груз отгружается на судно покупателя (также покупатель берет на себя расходы по фрахту и страхованию), а перевалку оплачивает продавец.

В существующих условиях клиенты «Роснефти» просят компанию обеспечить доставку до конечного пункта назначения и взять на себя расходы по страхованию и фрахту, пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

По мнению трейдеров, многим покупателям, не занимающимся судоходством и находящимся в регионах, не попадающих под санкции, предоставление услуг «Роснефтью» по перевозке грузов поможет избежать задержек с поставками.

Морской экспорт российской нефти марки Urals в Азию в январе-сентябре этого года увеличился в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Индия увеличила импорт российской нефти за 8 месяцев 2022 года на 1252% (или в 13,5 раза) в годовом сравнении. Кроме того, в период с мая по июль этого года Россия стала основным поставщиком нефти в Китай, сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.

При этом значительные объемы нефти и нефтепродуктов по-прежнему поступают из России в Европу. Однако с 6 декабря этого года вступает в силу эмбарго ЕС, поэтому четверть своего нефтеэкспортного потока России придется перенаправить на другие рынки.

Кроме этого, некоторые страны G7 работают над введением механизма предельных цен на российскую нефть, хотя пока неясно, как это будет работать на практике, поясняют в Reuters.

Отметим, что в США предлагают установить потолок цен на российскую нефть в пределах $60 за баррель. В ответ на введение предельных цен Россия заявила о прекращении поставок нефти в те страны, которые примут эти правила.

Ссылаясь на свои источники, Reuters пишет, что «Роснефть» для оплаты транспортных расходов покупателей своей нефти задействует дочернюю компанию «Роснефтефлот».

Ранее деятельность «Роснефтефлота» в основном была связана с буксировкой, бункеровкой судов, инспектированием судов на соответствие требованиям безопасности.

По данным Refinitiv Eikon, в июне этого года «Роснефть» зафрахтовала свой первый танкер Suezmax дедвейтом 140 тыс. тонн для отправки нефти сорта Urals из Черного моря в Индию.

В связи с ростом объемов поставок в азиатском направлении в октябре «Роснефть» в совокупности зафрахтовала, в основном через «Роснефтефлот», танкеры почти на 1 млн тонн, что составляет почти 40% от запланированных на октябрь 2,5 млн тонн экспортных отгрузок нефти Urals судами, ссылается Reuters на данные Refinitiv Eikon и трейдеров.

В активе танкерного флота «Роснефти» – 5 судов. Напомним, что первый российский нефтеналивной танкер типа Aframax – «Владимир Мономах» дедвейтом 114 тыс. тонн – был передан заказчику, АО «Роснефтефлот» в конце 2020 года, второй танкер «Владимир Виноградов» также построен по заказу «Роснефтефлота», в настоящее время оба судна выполняют регулярные рейсы по перевозке сырой нефти. Всего в портфеле заказов ССК «Звезда» серия из 12 танкеров подобного класса, 10 из них строятся по заказу «Роснефтефлота», еще два танкера заказаны «Совкомфлотом».

Источники Reuters говорят, что «Роснефтефлот» зафрахтовал больше судов на открытом рынке от Индии до Кубы и часто использует танкеры «Совкомфлота».

Другие танкеры, зафрахтованные «Роснефтефлотом», в последнее время доставляли нефть в Индию, Турцию, Испанию, Италию, Грецию и Кубу.

В отличие от «ЛУКойла» и «Газпром нефти», у «Роснефти» нет фрахтового подразделения.

Попытки «Роснефти» создать полноценное подразделение, подобное Litasco «ЛУКойла», были сорваны после того, как США в 2020 году включила швейцарское трейдинговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading SA (RTSA) в санкционный список, отмечают в Reuters.