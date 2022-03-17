HHLA снова принимает российские контейнеры

В конце прошлой недели Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) возобновила обработку российских контейнеров на своих терминалах в Гамбурге.

Обязательными условиями для того, чтобы контейнеры был принят для обработки на терминале, является обеспечение дальнейшей транспортировки и отсутствие в контейнере подсанкционного груза.

«Досмотр контейнеров и принятие решение, подпадают ли перевозимые товары под действующие в настоящий момент санкции, являются ответственностью Таможенной службы и Федерального ведомства по экономике и экспортному контролю», – говорится в заявлении компании.

Напомним, за неделю с небольшим до этого HHLA заявила, что прекращает перевалку российских контейнеров и «таким образом следует примеру терминальных операторов в других портах».

Фото: HHLA