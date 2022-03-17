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HHLA снова принимает российские контейнеры
17.03.2022

HHLA снова принимает российские контейнеры


    • В конце прошлой недели Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) возобновила обработку российских контейнеров на своих терминалах в Гамбурге.

    Обязательными условиями для того, чтобы контейнеры был принят для обработки на терминале, является обеспечение дальнейшей транспортировки и отсутствие в контейнере подсанкционного груза.

    «Досмотр контейнеров и принятие решение, подпадают ли перевозимые товары под действующие в настоящий момент санкции, являются ответственностью Таможенной службы и Федерального ведомства по экономике и экспортному контролю», – говорится в заявлении компании.

    Напомним, за неделю с небольшим до этого HHLA заявила, что прекращает перевалку российских контейнеров и «таким образом следует примеру терминальных операторов в других портах».

    Фото: HHLA

     


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