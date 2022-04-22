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Дефицит палет в Европе
22.04.2022

Дефицит палет в Европе


    • За несколько месяцев этого года цена одной новой палеты выросла с 7 до 29 евро, сообщает The Loadstar со ссылкой на французскую торговую ассоциацию La Chaîne Logistique du Froid. Новые деревянные поддоны все сложнее найти, а их производство становится все более дорогим из-за резкого скачка цен на сырье. Так, по данным ассоциации, затраты на производство деревянных поддонов в 2021 году выросли на 40%. Эксперты предупреждают о дополнительной нагрузке на цепочки поставок и необходимости оперативно найти баланс между спросом и предложенем.

    «Большинство стран Западной Европы обычно закупали до 25% древесины для производства палет и упаковочной тары в России, Беларуси и на Украине, но санкции и сложившаяся ситуация привели к тому, что поставки из этих стран прекратились, — цитирует издание представителя La Chaîne Logistique du Froid. – Украина являлась крупным производителем палет и поставляла до 15 млн поддонов на европейские рынки, однако сейчас производство там простаивает, что создает дефицит новой продукции».

    Также многие компании испытывают нехватку палет б/у. «Французская компания TMF Transports, специализирующаяся на поставке поддержанных палет, на фоне растущего децифита столкнулась со значительным скачком цен. До пандемии цена за один поддон б/у составляла 4-5 евро, сейчас она выросла до 10 евро», — цитирует The Loadstar одного из менеджеров TMF Transports.

    Переработчики также свидетельствуют о нехватке поддержанных поддонов. «В среднем мы перерабатываем порядка 100 тыс. палет в месяц. В этом месяце мы наблюдаем снижение на 25%», — сказал региональный директор компании-переработчика Urban Palettes Recyclage Салливан кутан.

    По данным The Loadstar, во Франции два из трех деревянных поддонов прошли процесс переработки, и сегодня их цена может достигать 14 евро за единицу, что в два раза дешевле, чем за новую.

    Фото: The Loadstar, Weerayuth Kanchanacharoen


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