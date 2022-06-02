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«Отечественный конкурент азиатских рефрижераторных контейнеров»
02.06.2022

«Отечественный конкурент азиатских рефрижераторных контейнеров»

    • Компания «Термокон» на базе промышленного предприятия Донской механический завод (ДМЗ) выпустила автономный крупнотоннажный рефрижераторный контейнер (А-КРК).

    Как рассказали SeaNews в Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава, отличительной особенностью автономного контейнера является встроенная дизель-генераторная установка, которая снабжает энергией себя и второй рефконтейнер на одной платформе. Единоразовая загрузка продукции составляет 120 м. куб. Благодаря такой вместительности можно заменить перевозку скоропортящейся продукции в рефрижераторных вагонах, что позволит перевозчикам сэкономить, а также исключить перегрузы в автомобильный транспорт – продукцию до склада можно будет довести в контейнерах.

    Помимо этого, инженеры ДМЗ добились того, что стоимость российского контейнера стала соответствовать средней стоимости аналогичного азиатского решения. При этом, как отметил генеральный директор компании «Термокон» Олег Воронов, качество российского контейнера во многом превосходит зарубежные аналоги.

    «Контейнер сделан по технологии для использования на железной дороге. Во время его производства использовались новейшие противовибрационные материалы, благодаря которым реф не податлив воздействию железнодорожного полотна. Это позволяет не только обеспечить сохранность груза, но и делает само решение более надежным и долговечным. Помимо долговечности, основным преимуществом перед азиатскими аналогами стало то, что контейнер производства ДМЗ может быть отремонтирован взаимозаменяемыми комплектующими. Потому что ремонт на территории России китайских контейнеров не производится.  Наш реф на 80% состоит из материалов российского производства.  Однако решение ДМЗ разработано таким образом, что его детали подходят для ремонта иностранных контейнеров, также, как и наоборот», — сказал О. Воронов.

    С 2018 года контейнер проходил тестовую эксплуатацию на маршруте Москва – Владивосток и обратно. В течение этого срока он осуществлял перевозку мяса и рыбной продукции, масложировой продукции, фармацевтики и строительных материалов. По результатам опытных перевозок А-КРК неоднократно совершенствовался и дорабатывался, чтобы отвечать всем характеристикам современного рефрижераторного контейнера.

    После прохождения опытной эксплуатации А-КРК допущен для перевозок по сети российских и китайских железных дорог, что делает его более конкурентоспособным на российском рынке в условиях европейских санкций, отмечают в АСОРПС. Более того, контейнер может перевозить всю номенклатуру скоропортящихся грузов, тарифицируется как обычный рефконтейнер без применения повышающих коэффициентов. А-КРК перевозятся на стандартных фитинговых платформах, на основании типового МТУ.

    Технические характеристики:

    • поддерживаемый диапазон температур -25…+25 С;
    • вместимость — 28т/ 61куб.м./ 21 европаллет;
    • удаленное управление рефустановкой;
    • контроль за температурой;
    • отслеживание дислокации;
    • возможность подключения к внешнему источнику электроэнергии;
    • антивандальное исполнение.

    В настоящее время производственные мощности Донского механического завода позволяют производить до 10 единиц АКРК в месяц. По итогам завершения модернизации производства объем выпуска составит на первом этапе – 30 ед./месяц, на втором этапе – будет увеличен до 50 ед./мес.

    Фото предоставлено АСОРПС


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