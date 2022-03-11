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Определен перечень товаров и оборудования, временно запрещённых к вывозу из России
11.03.2022

Определен перечень товаров и оборудования, временно запрещённых к вывозу из России

    • Правительство определило перечень ранее ввезённых в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны. Решение будет действовать до конца 2022 года. Соответствующие постановления от 9 марта 2022 года №311, №312, №313 опубликованы на сайте правительства РФ.

    В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура – всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке.

    Вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. В отношении последних будет действовать разрешительный порядок вывоза, утверждённый отдельным постановлением правительства. Оно подразумевает, что разрешения на вывоз товаров в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию будут выдаваться Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды.

    Кроме того, постановлением правительства временно ограничен вывоз из России некоторых видов лесоматериалов. Он запрещён в государства, совершившие недружественные действия, по утверждённому перечню. Это решение будет также действовать до конца года.

    Постановления приняты во исполнение Указа Президента «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

    Фото: сайт правительства РФ


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