Ощутимые последствия визовых ограничений для российских моряков скажутся через полгода – РПСМ

В условиях санкций российские моряки по-прежнему востребованы европейскими судовладельцами. Сегодня около 30 тысяч российских моряков трудятся на судах европейских судоходных компаний, обеспечивая слаженное функционирование цепочек поставок. Однако ситуация может коренным образом измениться, если визовые ограничения для граждан России, введенные Евросоюзом в середине сентября этого года, коснутся российских моряков. Об этом, как сообщили SeaNews в Российском профсоюзе моряков, заявил в своем выступлении на заседании секции морского транспорта Европейской федерации транспортных рабочих (MTS ETF) председатель РПСМ Юрий Сухоруков.

«Имеющиеся у российских моряков шенгенские визы позволяют им свободно перемещаться между большинством стран Евросоюза в целях смены экипажей в европейских портах. Однако в условиях ограничений на въезд российских граждан в Европу, по мере окончания срока действия виз, проблемы со сменой экипажей станут неизбежными. Ощутимые последствия этого мы сможем увидеть уже через полгода, максимум – год», – предупредил Юрий Сухоруков.

Он также сообщил, что европейские политики сделали ряд исключений для выдачи шенгенских виз работникам транспорта, но по непонятным причинам не внесли в этот список моряков торгового флота. «Мы должны дать им четкий сигнал: если вы хотите, чтобы проверенные временем цепочки поставок не разорвались и бесперебойные перевозки грузов морским транспортом продолжались, – снимите ограничения для моряков. Спасибо за это вам скажут не только моряки, но и граждане ваших стран», – сказал Ю.Сухоруков.

По данным Международной палаты судоходства (ICS), российские моряки составляют около 10.5% от числа работников торгового флота во всем мире, украинские – более 4%. Большинство из них – это высококвалифицированные морские офицеры с отличным уровнем профессиональной подготовки. И те, и другие сталкиваются сейчас с огромными трудностями в работе.

«Мы знаем об этом, потому что регулярно посещаем суда, заходящие в наши порты, – поделилась представитель крупнейшего немецкого профсоюза Ver.di Сюзанна Вентура. – Совсем недавно в рамках Балтийской Недели действий (ежегодная акция морских профсоюзов по борьбе с удобными флагами) мы проинспектировали десятки торговых судов, в экипажах которых были и российские, и украинские моряки. Помимо невозможности сходить на берег из-за продолжающихся карантинных ограничений, а это условие практикуется сегодня во многих, даже крупных, компаниях, они сталкиваются со сложностями со сменами экипажей и получением зарплаты в валюте».

Морские профсоюзы солидарны: в условиях растущей нехватки кадров недопустимо чинить дополнительные препятствия для найма такого значимого количества профессиональных моряков. Так, по данным исследователей проекта Евросоюза SKILLSEA, если с 2010 по 2015 годы численность офицерских кадров увеличилось на 25%, то с 2015 по 2021 эта цифра составила всего 11%. По прогнозам специалистов, дальше ситуация будет только усугубляться.

В условиях введенных санкций возникли проблемы и с получением моряками заработной платы, которая начисляется в долларах или евро. Как правило, иностранные компании работали с валютными счетами, открытыми в отечественных банках, многие из которых попали под санкции. В результате в настоящее время зарубежные судовладельцы серьезно ограничены в возможности перечислять зарплату через российские банки. Моряки могут получать заработную плату и наличной валютой на судне, однако сегодня месячная зарплата моряков составляет до 10 тысяч долларов, и провоз большой суммы через границу при возвращении домой невозможен, в том числе и по соображениям безопасности.

«У наших европейских партнеров есть четкое понимание, что заменить российских моряков, осуществляющих перевозку грузов и товаров для нормального функционирования Евросоюза, невозможно, – отметил Ю.Сухоруков. – Поэтому надо дать морякам возможность свободного пересечения границ Евросоюза и максимально облегчить процесс получения ими шенгенских виз. Мы также призываем гарантировать зачисление на счета моряков заработной платы в нескольких российских банках, которые Еврокомиссия может определить, в том числе и самостоятельно».

Поднятые председателем РПСМ вопросы стали предметом обсуждения на очередном заседании отраслевого комитета социального диалога по морскому транспорту, в который входят представители моряков в лице секции морского транспорта ЕФТ и представители европейских судоходных компаний в лице Ассоциации судовладельцев Европейского сообщества (ECSA). Как рассказали SeaNews в ОПСМ, участники заседания поддержали справедливое требование российской стороны: сопредседатели комитета, генеральный секретарь профсоюза Nautilus International Марк Диккинсон и директор по правовой политике и вопросам занятости палаты судоходства Великобритании Тим Спрингетт направят совместное обращение к Еврокомиссии и Европарламенту с предложением предоставить российским морякам право беспрепятственного получения шенгенских виз для нормальной организации смены экипажей в европейских портах. В ЕФТ обещали держать процесс на контроле.

Как отметили в РПСМ, в текущем отчетном периоде заседание секции морского транспорта ЕФТ с участием представителей профсоюзов России, Великобритании, Швеции, Норвегии, Греции, Италии, Германии, Франции, Хорватии и других стран стало первым. На прошедшем в мае конгрессе ЕФТ делегаты избрали новый состав руководящих органов Федерации, в том числе и секции морского транспорта. В нее, в частности, вошли представители молодежного комитета Российского профсоюза моряков, а председатель РПСМ Ю.Сухоруков был избран заместителем председателя секции морского транспорта ЕФТ.