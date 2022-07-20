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Полтриллиона на поддержку транспортной отрасли
20.07.2022

Полтриллиона на поддержку транспортной отрасли


    • Суммарный объем помощи российской транспортной отрасли в условиях введенных санкций составил 511 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по транспорту 19 июля.

    «Правительство приняло целый ряд решений, чтобы сгладить негативное влияние на отрасль, – цитирует пресс-служба правительства М.Мишустина. – Существенная помощь была предусмотрена в рамках плана первоочередных действий. Суммарный объём этой помощи превышает полтриллиона рублей. В том числе свыше 120 млрд – на поддержку авиации. Решение, которое мы приняли на совещании у президента».

    Он отметил, что благодаря этим и другим шагам удалось смягчить влияние санкций на отрасль в целом. «По итогам первых пяти месяцев года динамика грузооборота транспорта в годовом выражении осталась в зелёной зоне, показав рост почти в 2%. Если точно – 1,8%», – сказал премьер-министр.

    «В новых условиях мы должны осуществить глобальный сдвиг приоритетов будущего всей рассматриваемой сегодня сферы. Главное – модернизировать её», – продолжил он.

    Оо подчеркнул, что необходимо продолжить работу в интересах пассажиров и грузовладельцев, как это предусмотрено Транспортной стратегией, выполнять обязательства по обеспечению мобильности, повышать доступность и связанность территорий страны.

    «Расширение связей с дружественными государствами является ключевым фактором для модернизации отраслей промышленности, сельского хозяйства, энергетики, – сказал М.Мишустин. – Важно продолжать развивать собственное производство в транспортной сфере. Уже упомянул авиацию, но нам потребуются и морские суда, и современный подвижной состав для железных дорог на отечественной компонентной базе, а также грузовики, общественный транспорт, строительная техника».

    Также премьер-министр подчеркнул необходимость цифровой трансформации отрасли. «Это необходимо для снижения издержек и ускорения грузо- и пассажиропотоков, а также как инструмент повышения общей эффективности работы. И конечно, обеспечивать бесперебойную подготовку квалифицированного персонала, сохранить кадровый костяк отрасли в условиях внешнего давления, оснастить современными тренажёрами для техники отечественного производства наши вузы, училища, вовлечь молодёжь в инженерные инициативы в сфере транспорта», – резюмировал М.Мишустин.

    Фото: пресс-служба правительства РФ


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