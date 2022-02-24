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Суда FESCO попали в санкционный список
24.02.2022

Суда FESCO попали в санкционный список


    • Суда «ФЕСКО Магадан» и «ФЕСКО Монерон» оказались в санкционном списке Министерства финансов США исключительно вследствие особенностей финансирования и статуса лизингодателя: оба судна находятся на балансе ООО «ПСБ Лизинг», которое изначально оказалось под санкциями США, говорится в распространённом FESCO информационном сообщении.

    Таким образом, санкции Министерства финансов США не относятся ни к одной из компаний FESCO, а включение в санкционный список двух судов, находящихся в лизинге у ООО «ПСБ Лизинг», не связано с деятельностью Группы.

    В связи с возникшей ситуацией FESCO приступила к выводу судов из лизинга и прекращению отношений с ООО «ПСБ Лизинг», что должно стать основанием для исключения «ФЕСКО Магадан» и «ФЕСКО Монерон» из санкционного списка.

    «FESCO выполняет все взятые на себя обязательства. Морские перевозки осуществляются в штатном режиме, – говорится в сообщении компании. – Группа неуклонно соблюдает все международные и российские законы, твердо следуя повестке устойчивого развития и предоставляя клиентам из России и Евразии самые современные логистические решения».


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