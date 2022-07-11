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Губернатор Петербурга предложил снизить аренду для стивидоров
11.07.2022

Губернатор Петербурга предложил снизить аренду для стивидоров


    • Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в правительство России предложение о снижение арендной платы за использование причалов в Большом порту Санкт‑Петербург, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

    Предполагается, что это позволит операторам пополнить оборотные средства для текущей операционной и таким образом поддержит пострадавшие из-за санкций компании.

    По данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам 5 месяцев 2022 года суммарный грузооборот Большого порта Санкт-Петербург составил 18,7 млн тонн, на 26,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В мае было перевалено 3,2 млн тонн – на 40,2% меньше, чем годом ранее.

    Фото: Олег Сушков, Shipspotting

     

     


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