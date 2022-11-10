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Минсельхоз расширит поддержку производителей зерна
10.11.2022

Минсельхоз расширит поддержку производителей зерна


    • Минсельхоз расширит поддержку производителей зерна при жд перевозках продукции. Об этом 9 ноября заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании оперштаба в Минсельхозе России.

    Д.Патрушев сообщил, что в правительство внесен проект изменений в постановление №406, предусматривающих дополнительную поддержку производителям зерна при перевозке жд транспортом из регионов ЦФО и ПФО.

    В частности, появится возможности перевозки в Дагестан, Краснодарский край, Астраханскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую и Ростовскую области, а также Санкт-Петербург.

    На эти цели планируется выделить 800 млн рублей, что, по оценке, позволит субсидировать порядка 1-1,4 тыс. рублей за тонну продукции и поддержать динамику экспорта. Министерство уже готово принимать соответствующие заявки на льготную перевозку. 

    Фото: пресс-служба Минсельхоза


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