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В восточном направлении растут объемы перевозки зерна
15.07.2022

В восточном направлении растут объемы перевозки зерна


    • Погрузка зерновых грузов на сети дорог ОАО «РЖД» в адрес станций Приморья в первом полугодии текущего года составила 520 тыс. тонн. Об этом сообщил заместитель начальника ДВЖД Евгений Ляшенко на полях первого Дальневосточного зернового форума. В прошлом году перевозки практически не осуществлялись.

    «Значительный объем зерна поступает на станцию Гродеково – основной железнодорожный пункт пропуска на Дальневосточной магистрали. За 6 месяцев текущего 2022 года отправка зерна на экспорт в КНР составила 229,3 тыс. тонн», – говорится в пресс-релизе «РЖД».

    Объем погрузки зерновых грузов в адрес портов Приморья в контейнерах с начала 2022 года составил 149,8 тыс. тонн.

    Экспортные контейнерные перевозки зерна составляют 93% от общего объема погрузки на сети ОАО «РЖД», адресованной железнодорожным станциям Приморья.

    Фото: сайт Минсельхоза


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