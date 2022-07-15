В восточном направлении растут объемы перевозки зерна

Погрузка зерновых грузов на сети дорог ОАО «РЖД» в адрес станций Приморья в первом полугодии текущего года составила 520 тыс. тонн. Об этом сообщил заместитель начальника ДВЖД Евгений Ляшенко на полях первого Дальневосточного зернового форума. В прошлом году перевозки практически не осуществлялись.

«Значительный объем зерна поступает на станцию Гродеково – основной железнодорожный пункт пропуска на Дальневосточной магистрали. За 6 месяцев текущего 2022 года отправка зерна на экспорт в КНР составила 229,3 тыс. тонн», – говорится в пресс-релизе «РЖД».

Объем погрузки зерновых грузов в адрес портов Приморья в контейнерах с начала 2022 года составил 149,8 тыс. тонн.

Экспортные контейнерные перевозки зерна составляют 93% от общего объема погрузки на сети ОАО «РЖД», адресованной железнодорожным станциям Приморья.

Фото: сайт Минсельхоза