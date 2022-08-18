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10 тысяч поездов Китай – Европа через Эрэн-Хото
18.08.2022

Более 1 млн тонн грузов через КПП Эрэн-Хото


    • По состоянию на 15 августа 2022 года через КПП Эрэн-Хото, крупнейший сухопутный КПП на китайско-монгольской границе, в Китай было ввезено более 1 млн тонн товаров поездами Китай –Европа. Этот показатель был достигнут почти на месяц раньше, чем в 2021 году, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой данные местной таможни.

    Таким образом, через КПП Эрэн-Хото в Китай прибыли в общей сложности 750 грузовых поездов Китай – Европа, что примерно на 12% больше, чем годом ранее. Этими поездами было доставлено 84,66 тыс. TEU. Общая стоимость грузов составила около 3,1 млрд юаней (457 млн долларов).

    Основными импортными товарами являлись бумага в листах, целлюлоза и крафт-бумага. В частности, было перевезено более 800 тыс. тонн бумаги в листах, что составило почти 80% от общего объема импортированных товаров.

    В настоящее время через КПП Эрэн-Хото, расположенный на территории АР Внутренняя Монголия на севере Китая, проходят 58 маршрутов грузовых поездов Китай – Европа, которые охватывают более 60 пунктов назначения в более чем 10 странах.

    Фото: Xinhua


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