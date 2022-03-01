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Первый контейнерный поезд из Синьцзяна в Узбекистан
01.03.2022

Первый контейнерный поезд из Синьцзяна в Узбекистан


    • 27 февраля из Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Ташкент отправился первый контейнерный поезд с грузами электронной коммерции, сообщает CGTN.

    В контейнерах – комплектующие для солнечной энергетики, одежда, текстильные изделия и кухонные принадлежности на общую сумму 5,587 млн юаней (884,4 тыс. долларов).

    По словам официальных представителей терминала Алашанькоу, с момента открытия его для трансграничной электронной коммерции в январе 2020 года через него прошло 79,23 млн трансграничных партий общей стоимостью 1,61 млрд юаней (253 млн долларов). Товары, произведенные в Китае, отправлялись в Среднюю Азию и Европу автомобильным транспортом или грузовыми поездами.

    Видео: CGTN


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