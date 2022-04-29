GES выходит на системные отправки контейнерных поездов из Турции и Китая

Транспортно-логистическая компания Global E-Trade Solutions (GES) совместно с ключевыми партнерами развивает контейнерные грузоперевозки из Турции и Китая в Москву, Санкт-Петербург и Беларусь.

В связи с принятием пятого пакета санкций Евросоюза, куда входит запрет для российских и белорусских компаний на грузоперевозки в/из Европы и по ее территории, многодневными простоями большегрузов из-за значительного снижения пропускной работы на европейских автомобильных пунктах пропуска, граничащих с РФ и Беларусью, GES выходит на системные отправки контейнерных поездов.

Предложенные GES для своих клиентов сервисы в условиях международной обстановки нацелены на ускорение переориентации грузов, стабилизацию цепочек поставок и предоставление новых логистических решений.

На фоне значительного увеличения европейскими логистическими компаниями стоимости перевозок (порядка 2,5–4 раз, в зависимости от направления) GES сохраняет неизменными цены на свои услуги, перевозки. В будущем компания нацелена на снижение цен.

Global E-Trade Solutions совместно с партнерами развивает контейнерные железнодорожные грузоперевозки из Турции и Китая в Россию и Беларусь.

Контейнерные поезда из Турции отправляются транзитом через территории Грузии и Азербайджана до станций назначения – жд станции «Белый Раст» (Московская область), «Шушары» (Санкт-Петербург) «Орша» (Беларусь).

Контейнерные сервисы организованы со станций Стамбул (Косекой) и Мерсин (Турция) до пограничной станции Ахалкалаки эксп. (Грузия). Там контейнеры перегружаются с платформ колеи 1435 на платформы колеи 1520 и далее следуют транзитом по железнодорожному коридору Баку – Тбилиси – Карс (БТК) до станций назначения.

Отправки поездов осуществляются на регулярной основе – один раз в неделю. Расчетное время в пути – 10–12 дней.

Железнодорожные отправки из Китая в Москву и Санкт-Петербург организованы со станций Чунцин и Чэнду через погранпереход Хоргос/Алтынколь (Китай/Казахстан). Время пути следования ориентировочно составляет 14–16 дней. Поезда прибывают на жд станции «Заневский Пост» и «Шушары» Октябрьской железной дороги, жд станцию «Белый Раст» (Московская область).

Что предлагает GES своим клиентам:

Оперативность обработки контейнерных поездов: поезда не стоят длительное время на подходах к станции из-за очередей.

Наличие таможенного склада и СВХ, что позволяет производить отдельные операции с товарами, в том числе маркировку и переупаковку товара, а также оперативно перегружать растаможенный груз на автотранспорт.

Высокую скорость обработки груза и раскредитации контейнера.

Быстрое закрытие доставки (до 3 дней).

На всех маршрутах следования в Россию Global E-Trade Solutions предлагает транспортно-экспедиционные услуги, а также услуги по маркировке, стикеровке товаров и таможенному оформлению. GES готово оказать весь спектр складских услуг.

В настоящее время на фоне глобальных санкций в отношении России порты Турции и, в частности, порты Стамбула, Самсун и Мерсин становятся основными хабами по перевалке товаров, следующих в/из РФ и Беларусь из/в стран Европы, Азии и Латинской Америки.

Компания GES предоставляет своим партнерам услуги консолидационного склада в Стамбуле, Самсуне и Мерсине расположенных как непосредственно в портах (Самсун), так и в непосредственной близости от морских торговых портов (Стамбул, Мерсин).

В Турции работают сотрудники GES. Они сопровождают грузы партнеров с момента прибытия до отправки в (из) Россию и Беларусь.

Территории складов имеют все необходимые лицензии и разрешения, разделены на две зоны: «теплую», где размещается офисные помещения и хранятся грузы, подлежащие маркировке/стикеровке и иным процедурам, и «холодную» — для обработки больших партий. Площадь склада в Стамбуле составляет 2,5 тыс. кв. м, Самсуне – 2000 тыс. кв. м (на территории порта) и Мерсине – 1500 тыс. кв. м. Склады находятся под круглосуточной охраной и оснащены противопожарной системой и системой видеонаблюдения.

Услуги складов в г. Стамбул, а также в портах Самсун и Мерсин, предоставляемые GES:

хранение товаров, в том числе требующих соблюдение температурного режима;

частичный вывоз товаров;

маркировка кодов Национальной системы цифровой маркировки «Честный ЗНАК»;

прием и оклейка подакцизной продукции, стикеровка;

упаковка товаров и подготовка к дальнейшей транспортировке;

аренда рефрижераторного контейнер-места и подключение к электросети;

обработка морских контейнеров.

За подробностями и консультацией обращайтесь по телефонам:

+7(812) 600-23-25,

+7(995) 595-21-13

Или пишите на электронную почту: info@e-ges.com

Сайт: https://e-ges.ru