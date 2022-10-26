Первая перевозка цветной руды в контейнерах оpen-top отечественного производства

Как сообщает Красноярская железная дорога, РЖД организовали первую тестовую погрузку цветной руды в 20-футовые контейнеры open-top отечественного производства на станции Минусинск Красноярской магистрали. Ранее на железных дорогах России использовались только импортные контейнеры такого типа. Они позволяют осуществлять загрузку насыпных грузов через открытую крышу и решают проблему перевалки на пограничных станциях при смене подвижного состава для разной ширины колеи.

«Холдингом РЖД тестируются отечественные контейнеры типа open-top, изготовленные на заводе в Республике Хакасия. Они прошли соответствующую сертификацию в рамках действующих регламентов. Импортозамещение в этом сегменте отвечает потребностям российского транспортного рынка, который остро нуждается в таком подвижном составе. Он применим для широкой линейки грузов и удобен своей мобильностью – контейнер может перемещаться всеми видами транспорта. Перевозки в контейнерах open-top позволяют ускорить доставку грузов на экспорт, кроме того снижаются издержки грузоотправителей. Поэтому они максимально востребованы», – отметил начальник Красноярского ТЦФТО Руслан Юдин.

Цветная руда транспортируется в подвижном составе такого типа впервые. Перед отправкой поезд, состоящий из пяти фитинговых платформ с десятью контейнерами, прошел тщательную проверку на соответствие техническим условиям размещения и крепления груза.

В один контейнер помещается 32 тонны рудного концентрата. В соответствии с технологическими стандартами он перевозится в одноразовой мягкой таре – биг-бэгах – защищающей груз от распыления и увлажнения.

В ходе тестовых испытаний на станции Минусинск организована повагонная отправка цветной руды. Экспериментальный состав проследует из Красноярского края через сухопутный погранпереход ст. Локоть в Узбекистан.

Проект реализован Красноярской железной дорогой совместно с транспортно-логистической компанией «Краспром», которая является оператором перевозки.

«В ближайшее время мы готовы задействовать еще 50 контейнеров типа open top российского производителя, а в следующем году планируем расширить парк до 600-700 единиц», – сказал генеральный директор ООО «Краспром» Иван Соболев.

В перспективных планах КрасЖД – транспортировка металлургического сырья в контейнерах open top со станции Лесосибирск в Китай. В дальнейшем на каждой станции погрузки будет разработана технология формирования ускоренных контейнерных маршрутов.

Фото: Красноярская железная дорога