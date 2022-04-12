Астраханская область займется производством контейнеров

Перспективы развития международного транспортного коридора «Север-Юг» и портовой ОЭЗ обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и заместитель министра транспорта Российской Федерации Александр Пошивай, сообщает пресс-служба главы области. Кроме того, на встрече обсуждались перспективы строительства контейнеров в регионе, создании единого оператора в рамках МТК «Север-Юг» и реконструкции Волго-Каспийского морского судоходного канала.

«Мы понимаем, что будущее грузопотока, который пойдёт через коридор «Север-Юг», связано с контейнерными перевозками, – подчеркнул А.Пошивай. – В этой связи необходимо развивать парк контейнеров. И здесь у нас большая надежда на ваши производственные мощности».

По словам И.Бабушкина, этот вопрос уже обсуждался на рабочей группе комиссии Госсовета, и регион готов предложить свои площадки для производства контейнеров, учитывая, что здесь создан Каспийский кластер, включающий особую экономическую зону «Лотос» и новую портовую особую экономическую зону в районе порта Оля.

Однако, уточнил он, реализация этих планов требует реконструкции Волго-Каспийского канала. Это позволит создать необходимые условия для роста грузооборота по коридору «Север-Юг».

«Перед нами стоит задача – нарастить объёмы использования нашего транспортно-логистического узла в контексте международного транспортного коридора. Тем более, что коллеги из прикаспийских государств в этом заинтересованы, – сказал губернатор. – Кроме того, активные переговоры в этом направлении сейчас идут с Республикой Беларусь. В этой связи главный вопрос – дноуглубление, доведение проходных глубин канала до паспортных характеристик в 4,5 метра. Я обращался к президенту России Владимиру Путину по этому вопросу, получил поддержку. Знаю, что сегодня формируется программа по дноуглублению. Уверен, что вместе нам удастся создать условия, при которых мы сможем увеличить транспортировку грузов в полном объёме при участии наших соседей из стран Прикаспия».

Как отметил А.Пошивай, на сегодняшний день габариты канала по углублению обеспечены. Вместе с тем, у канала есть особенность: у него агрессивная гидрология, и его периодически заносит илом. «Даже если мы поставим через каждые пятнадцать метров по земснаряду, это не решит проблему полностью, – пояснил он. – Поэтому мы прорабатываем вопрос реконструкции канала. Она предполагает не только дноуглубление, но и укрепление его стенок».

А.Пошивай рассказал также о больших планах по наращиванию флота земснарядов. В частности, сейчас на Астраханском судостроительном заводе «Лотос» строятся четыре современных земснаряда для дноуглубительных работ. Один из земснарядов планируется передать Астраханскому филиалу ФГУП «Росморпорт».

Фото: портал губернатора Астраханской области