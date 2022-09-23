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РЖД снижают тарифы на перевозку контейнеров и стальных заготовок на отдельных направлениях
23.09.2022

РЖД снижают тарифы на перевозку контейнеров и стальных заготовок на отдельных направлениях

    • ОАО «РЖД» снижает тарифы на перевозку контейнеров и стальных заготовок на отдельных направлениях. Такие решения приняло правление РЖД для привлечения на железную дорогу дополнительных объемов грузов, сообщается в телеграм-канале компании.

    «Уже с этого месяца вводится скидка 11,1% на экспортные перевозки стальных заготовок (слябов) со станции Новолипецк на станцию Туапсе-Сортировочная (эксп.). Скидка действует на дополнительный объём груза, превышающий 815 тыс. тонн за период с 1 сентября и до конца года», — говорится в сообщении.

    На весь 2023 год РЖД предоставят скидку 10,2% на перевозки гружёных 40-футовых контейнеров (в составе контейнерных поездов) с подмосковной станции Электроугли в Екатеринбург (станция Аппаратная). «Скидка применяется при условии перевозки не менее 4 тыс. таких контейнеров!», — уточнили в компании.

    Фото: РЖД


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