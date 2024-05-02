Одобрен запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба

Правительство по поручению президента продолжает реализацию инвестиционного проекта, цель которого – увеличить пропускную способность Восточного полигона железных дорог и расширить поставки продукции через дальневосточные порты. Подписано распоряжение об утверждении паспорта третьего этапа этого инвестпроекта, подразумевающего дальнейшую модернизацию железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Его реализация позволит увеличить провозную способность этих магистралей с 180 млн тонн по итогам 2024 года до 210 млн тонн по итогам 2030 года и до 270 млн тонн по итогам 2032 года. Ориентировочный объем инвестиций в рамках третьего этапа модернизации составит более 3,7 трлн рублей.

Работы будут вестись на 24 участках – 12 из них относятся к Транссибу, 10 – к БАМу, еще две линии должны соединить магистрали между собой. Модернизация существующей железнодорожной инфраструктуры подразумевает строительство вторых Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей, а также моста через реку Амур, обхода Хабаровского транспортного узла, развитие Находкинского транспортного узла, а также строительство вторых главных путей на определённых участках. Закончить модернизацию в рамках этапа предполагается в 2035 году.

Комментируя принятое решение на совещании с вице-премьерами 2 мая, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что расширение Восточного полигона создаст новые возможности для промышленных предприятий, особенно в добывающих и обрабатывающих секторах.

Фото: РЖД