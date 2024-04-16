Восточный полигон оказался узок для контейнеров – 1

По данным Минвостокразвития, в 2023 году были поданы заявки на перевозку по восточному полигону 353 млн тонн (в одну сторону). При этом объем неперевезенных грузов составил 180 млн тонн. О том, как сложившаяся ситуация повлияла на контейнерные перевозки и как обстоит дело с отправкой контейнеров в направлении Дальнего Востока сейчас, в интервью SeaNews рассказал Игорь Остриков, руководитель отдела управления контейнерным парком ModernWay.

Как обстоит ситуация с отправкой контейнеров по железной дороге в направлении Дальнего Востока, действительно ли возникают сложности и задержки?

Задержки действительно возникают. По согласованным наряд-заказам они составляют до трех дней.

С чем это связано? Не хватает пропускной способности железной дороги?

В первую очередь, не хватает пропускной способности инфраструктуры. Также на задержки контейнерных поездов влияет приоритетность отправления и необходимость пропуска поездов с углем и нефтеналивными грузами.

Каковы масштабы бедствия?

Масштабы «бедствия» не меняются с прошлого года. На Московском транспортном узле наблюдается профицит контейнеров, потребность в отправлении грузов ускоренными контейнерными поездами в направлении Восточного полигона превышает количество согласованных наряд-заказов.

Насколько актуальна проблема в Петербурге? Насколько реален вариант отправки контейнеров в Азию через Петербург – с точки зрения ставок, наличия провозных мощностей линий, транзитного времени и прочих условий?

В Петербурге ситуация практически аналогична московской. Мы сталкивались с тем, что терминалы полностью закрывали прием порожних контейнеров. Большинство морских линий уже не принимают к перевозке порожние контейнеры в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что говорит о росте спроса на использование портов Санкт-Петербурга ввиду загруженности инфраструктуры РЖД.

Сталкивается ли ваша компания с этой проблемой – и, если да, как ее решает?

Универсального решения этой проблемы пока нет. Со своей стороны, мы стараемся снизить расходы на услуги терминалов по хранению контейнеров и следим за рыночными ставками на предоставление нашего оборудования для обеспечения собственных импортных поездов контейнерами.

Фото: ModernWay

Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции