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ModernWay о влиянии ситуации в Красном море на российский рынок
03.04.2024

Новые санкции и логистика – 2

    • Своим мнением о том, как повлияли на рынок логистики новые санкции, с SeaNews поделился Николай Ольшанский, генеральный директор ModernWay.

    Новые санкции и логистика - 2Сегодня российская логистика вынуждена развиваться в условиях ограничений: санкционный список крупных игроков отрасли продолжает расширяться. Однако, например, недавнее введение санкций против группы «Дело» и «Восточной стивидорной компании» глобально на рынок не повлияло. Тем не менее, ряду линий все же пришлось перейти в другие порты Дальнего Востока, кроме того, мы видим общее снижение ставок ПАО «Трансконтейнер» по некоторым направлениям.

    Также санкции приводят к ограничениям на взаиморасчеты РФ с иностранными партнерами. Из-за проблем с транзакциями между Китаем и Россией мы наблюдаем общее снижение объема импортных перевозок. Некоторые отправители не грузят контейнеры без получения оплаты от клиента, а сроки получения оплат существенно сдвинулись. Из-за срыва ряда погрузок нам пришлось срочно реагировать и, например, заменять их на грузы других клиентов, чтобы отправлять контейнерные поезда по расписанию.

    Тем не менее, российский рынок контейнерных перевозок уже давно адаптировался к санкционному режиму. Значительная часть клиентов перешла на взаиморасчеты с Китаем в рублях или юанях, морские контейнерные перевозчики из России, Китая и других дружественных стран во многом заменили глобальные морские линии, а существенный объем грузопотока переориентировался с перевозок из Европы на Китай, Турцию и другие направления.

    Фото: ModernWay

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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