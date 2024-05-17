Как бизнес закупает товары за рубежом в условиях санкций

Российские импортеры уже третий год вынуждены решать задачи повышенной сложности – как на фоне санкций закупить товар за рубежом и провести за него платеж. За это время под санкции попали практически все номенклатуры товаров, список исключений из санкций уже кратно меньше, чем список подсанкционных грузов. При этом схемы закупок и расчетов, которые действуют сегодня, завтра могут не сработать. Риски возникают и будут возникать, их приходится учитывать и закладывать в сделки. Попробуем вместе с руководителем департамента международной логистики и развития ГК «Аривист» Станиславом Тобиным обозначить на горизонте ближайшего времени активные работающие механизмы, которые востребованы участниками ВЭД.

Зачем российскому бизнесу торговые дома в других странах

В декабре 2023 года президент США подписал указ, которым дал полномочия Минфину США вводить санкции в отношении иностранных банков за помощь в проведении сделок для подсанкционных российских юридических лиц, а также за содействие поставкам определенных материалов и оборудования военно-промышленному комплексу России. Это усложнило работу российского банковского сектора. Регуляторы недружественных стран существенно ужесточили контроль за соблюдением ранее введенных санкций.

«По сути, и 12-й, и 13-й пакеты санкций были нацелены в основном именно на проверку, на ужесточение контроля и на введение вторичных санкций для тех иностранных юристов, которые продолжают работать с Россией, – поясняет С.Тобин. – И первые ласточки появились – некоторые турецкие компании уже попали под вторичные санкции, были оштрафованы и китайские компании. В Финляндии за последние полгода завели больше 300 уголовных дел на транспортно-экспедиторские компании по признаку вторичных санкций. В Европе контроль продолжается».

Создание торговых домов в юрисдикции других стран – полностью «белый вариант» закупки товаров. Это практическая, действующая, модель внешней торговли, своего рода посредник, который помогает обойти санкции. Торговый дом от своего имени приобретает товары, а затем экспортирует их в Россию.

«Это веяние нынешнего времени. Использовать посредников, это как раз торговые дома в юрисдикции третьих стран, намного проще, – говорит С.Тобин. – Мы открыли торговые дома в Турции, Киргизии и Узбекистане. На сегодняшний день еще есть 5 юрлиц и резидентов, через которые мы осуществляем эту деятельность. На сегодняшний день наша турецкая компания закупает санкционные товары в США и по всей Европе. Абсолютно легальная процедура, которая не зависит от политической конъюнктуры на сегодняшний день, не зависит от «серой» схемы взаимодействия турецкого брокера с таможенными органами Турции. При этом не надо решать проблемы, как многие турецкие экспедиторские компании на сегодняшний день предлагают, вы нам привезите, а мы вам все переоформим на Россию. Через Турцию сегодня идет много закупок, а через Киргизию и Узбекистан, стоит отметить, с этого года значительно меньше, именно по причине ужесточения контроля. Европа, США и любые другие недружественные нам государства уже не хотят продавать товары ни киргизским, ни казахским, ни узбекским компаниям, потому что, видимо, поняли эту схему и, соответственно, страхуются».

Какие решения по международным расчетам предлагает рынок

Российские банки за последнее время научились работать с международными расчетами, схемы которых меняются с завидным постоянством. Сегодня классический, понятный и знакомый всем механизм международных расчетов продолжает работать, но, в первую очередь, он направлен в сторону дружественных стран, дружественных валют и на частичные или полные расчеты в национальных валютах. Российские банки открывают сети своих филиалов и представительств в различных странах, в первую очередь в Китае и Индии. При этом это самостоятельные банки, которые дают участникам ВЭД гарантию платежа. Кроме того, есть иностранные банковые партнеры, которые помогают российским банкам в выстраивании маршрута расчетов, который не предполагает использование SWIFT. Соответственно, альтернатива – взаимодействие с третьими банками, которые, в свою очередь, требуют серьезную проработку документов – с глубокой локализацией по происхождению, структуре и видам товаров.

«На сегодняшний день некоторые российские банки уже открыли новые возможности, несмотря на довольно серьезные комиссии банков, во многом запретительные для наших грузовладельцев, которые сильно удорожают логистику, плюс вопросы с конвертацией. – говорит С.Тобин. – Но как решаем эту задачу мы? В первую очередь, мы делаем небольшие тестовые отправки мелких партий, пробных или образцов. Уточняем у наших подрядчиков название тех банков, с которыми налажено сотрудничество в стране отправления. Выясняем. Если раньше было можно просто оплатить, дать реквизиты и, соответственно, все проходило, теперь это нужно проверить, дополнительно создать контракт, сделать комплект документов, к нему предложить как транспортные документы, так и всякие дополнительные письма о несанкционности, о конечном пользователе. На самом деле процесс постоянно, чуть ли не еженедельно, меняется. И финансовые службы, и консалтинговые, и юридические отделы нашей компании делают комплекты документов для проведения платежей».

С точки зрения международных расчетов интересный вариант, по словам С.Тобина, предложила Индия. В частности, Индия предложила использовать суммы в рупиях, накопившиеся и зависшие на счетах индийских банков от российских экспортеров, в основном, нефтегаза, для оплаты поставок индийских товаров в третьи страны по заказам из России. По этой схеме российская компания, получив заказ из третьей страны, может разместить его в Индии и оплатить рупиями с этих счетов. Затем покупатель рассчитается с Россией в другой валюте.

«Многие индийские компании стали предлагать сервис по закупке товара в рамках этого предложения, – рассказал С.Тобин. – Причем с точки зрения финансовой логистики это очень интересное предложение, потому что рупии засчитываются по курсу ЦБ на день оплаты, то есть никаких потерь при конвертации фактически нет. Плюс, сам процент, который индусы на сегодняшний день озвучивают, намного интереснее, чем проценты турецкие, азербайджанские и даже киргизские. Это весьма конкурентное предложение. Мы сейчас тестируем этот вариант. Наши индийские партнеры сейчас уже пытаются законтрактоваться с американской компанией, чтобы получить груз, соответственно переоформить его и отправить в Россию».

Сегодня задача российского логистического бизнеса – плавно и бесшовно, насколько это возможно в нынешних геополитических условиях, интегрировать свою внешнеэкономическую деятельность с другими логистическими системами, с другими странами, подчеркнул С.Тобин. «Мы, в свою очередь, стараемся оптимизировать все те логистические и финансовые маршруты, которые работают или которые должны работать. Смотрим на шаг – на два вперед, что нас ожидает в ближайшем будущем. Сегодня успех в бизнесе – это скорость принятия решений, потому что, к сожалению, все настолько быстро меняется, что те схемы, которые работали вчера, не факт, что будут работать завтра. Поэтому тот, кто быстрее принимает решение, больше приближается к успеху».

Фото: VivaConsult