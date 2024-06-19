FESCO поставила на линию Новороссийск – Индия судно большей вместимости

FESCO увеличила на 24%, до 2 129 TEU, вместимость морской контейнерной линии FESCO Indian Line West (FIL-W) между Индией и Россией за счет ротации судов, сообщили SeaNews в FESCO.

Группа поставила на линию контейнеровоз «FESCO Askold» вместимостью 1 080 TEU, сменивший судно меньшей вместимости. Также в рамках FIL-W продолжит работать контейнеровоз «FESCO Ekaterina» вместимостью 1 049 TEU.

«FESCO Askold» вышел в первый рейс из порта Нава-Шева 18 июня, далее судно отправилось в порт Мундра, где после выполнения всех погрузочных операций проследует через Суэцкий канал до Новороссийска — финальной точки маршрута.

Линия FESCO Indian Line West была запущена в феврале 2023 года и работает по маршруту Новороссийск – Нава-Шева – Мундра – Новороссийск. Транзитное время из портов Индии в Россию составляет порядка 16 дней. Суда отправляются раз в две недели.

Помимо этого, FIL-W связана фидерными линиями с другими индийскими портами – Калькутта, Тутикорин, Ченнаи, а также с портами Джебель-Али (ОАЭ), Чаттограм (Бангладеш), Карачи (Пакистан), Коломбо (Шри-Ланка). Трансшипмент грузов осуществляется в порту Мундра.

Фото: FESCO