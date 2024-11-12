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Зарплаты моряков растут
12.11.2024

Зарплаты моряков растут

    • Зарплаты моряков торгового флота во всем мире кадров продолжают расти, сообщает Splash со ссылкой на опрос, проведенный Danica Crewing Specialists. Исследование показывает, что при избытке предложения на рынке труда моряки могут позволить себе быть более притязательными и выбирать работу не только по такому критерию как заработная плата, но и по удобной дате выхода в рейс, а также рассматривать компании с более молодым флотом.

    Согласно опросу Danica, зарплаты повысились у моряков, работающих на всех типах судов. Самую высокую зарплату получают индийские старшие офицеры – на 10% выше, чем их коллеги из Восточной Европы или Филиппин. При этом филиппинские младшие офицеры получают меньше, чем их восточноевропейские и индийские коллеги.

    «Совокупность факторов, таких как общий дефицит компетентных кадров и улучшение финансового положения большинства судовладельцев, влияет на то, что работодатели стали выплачивать более щедрое вознаграждение, и способствует дальнейшему росту заработной платы», — прокомментировал CEO Danica Хенрик Йенсен.

    Он также отметил, что наблюдается резкий рост числа поддельных резюме. «Моряки прибегают к услугам «серых» консультантов для составления поддельных резюме, и уровень их фальсификации довольно высок», — сказал он.

    Опрос Danica в этом году зафиксировал также рост неудовлетворенности благополучием экипажей. В частности, число моряков, сообщающих о нехватке еды и питьевой воды, по-прежнему велико — 25%, тогда как в 2019 году таких ответов было 20%. Число моряков, сообщающих о том, что им не платят вовремя, остается высоким — 35% — всего на 1% меньше, чем в 2023 году, в то время как 7% заявили, что не получили свою зарплату в полном объеме. Хотя число моряков, не смененных вовремя, после пандемии значительно сократилось, по-прежнему каждый пятый моряк не возвращается домой вовремя.

    Каждый восьмой респондент сообщил о том, что подвергался издевательствам и домогательствам в море, а 35% сообщили о несоблюдении установленных законом правил часов отдыха. Число моряков, которые чувствовали себя подавленными во время своего последнего контракта, увеличилось с 11% в 2023 году до 14% в 2024 году.

    В опросе приняли участие чуть больше 4,8 тыс. моряков, работающих на различных типах судов. Данные собирались с мая по сентябрь этого года.

    Фото: Danica


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