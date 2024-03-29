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Согласован паспорт инвестиционного проекта третьего этапа развития Восточного полигона
29.03.2024

Согласован паспорт инвестиционного проекта третьего этапа развития Восточного полигона

    • Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провел совместное заседание президиума правительственной комиссии по транспорту, комиссий Госсовета по направлениям «Транспорт» и «Энергетика», сообщает пресс-служба правительства РФ/

    В заседании приняли участие заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, помощник президента – секретарь Государственного совета Игорь Левитин, заместитель министра транспорта Валентин Иванов, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, представители Госдумы, Администрации президента, федеральных и региональных органов исполнительной власти, грузоотправителей, отраслевых организаций и объединений.

    Обсуждали параметры развития инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей на период до 2030 года и дальнейшую перспективу.

    Главная цель обсуждаемого инвестиционного проекта – обеспечение развития провозной и пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей до 2035 года, в том числе достижение провозной способности по итогам 2030 года – 210 млн тонн, по итогам 2032 года – 270 млн тонн.

    А.Белоусов подчеркнул, что страна приступила к реализации одного из самых масштабных и важных проектов в своей новейшей истории. «Как отметил Президент России Владимир Путин, эта железная дорога – проект геостратегический. Он связывает два центра силы, Россию и Китай. Поэтому эта стройка должна стать приоритетной и завершиться в установленные сроки. Этот важнейший путь – выход России к океану. В условиях, когда происходит переориентация транспортных потоков, меняется экономическая ситуация, на первый план могут выйти северные порты Мурманска, Архангельска и выход к океану на востоке», – заявил первый вице-премьер.

    И.Левитин отметил, что вторые пути на БАМе всегда были мечтой. «50 лет назад ее реализовать не смогли, а сегодня мы уже видим пути на карте и продумываем план строительства – это большое достижение», – сказал он.

    С учетом состоявшегося обсуждения и в целях выполнения поручений президента принято решение одобрить подготовленный Минтрансом проект паспорта инвестиционного проекта. В ближайшее время паспорт инвестиционного проекта будет утвержден правительством.

     


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