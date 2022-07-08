Более 3 тыс. поездов через погранпереход Алашанькоу

С начала этого года через погранпереход Алашанькоу / Достык (Китай / Казахстан) прошло более 3 тыс. грузовых поездов Китай – Европа. Объем перевозок составил 2,5 млн тонн, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные местного отделения железной дороги.

В Центральную Азию и Европу поезда доставляют автозапчасти, электронику, компьютеры и комплектующие для них, а также предметы первой необходимости, а в Китай – химическое сырье и промышленное оборудование.

В настоящее время через погранпереход Алашанькоу проходит 28 железнодорожных маршрутов Китай – Европа, по которым транспортируется более 200 видов товаров.

Фото: Xinhua