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Железнодорожные перевозки Китай – Европа
08.07.2022

Более 3 тыс. поездов через погранпереход Алашанькоу


    • С начала этого года через погранпереход Алашанькоу / Достык (Китай / Казахстан) прошло более 3 тыс. грузовых поездов Китай – Европа. Объем перевозок составил 2,5 млн тонн, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные местного отделения железной дороги.

    В Центральную Азию и Европу поезда доставляют автозапчасти, электронику, компьютеры и комплектующие для них, а также предметы первой необходимости, а в Китай – химическое сырье и промышленное оборудование.

    В настоящее время через погранпереход Алашанькоу проходит 28 железнодорожных маршрутов Китай – Европа, по которым транспортируется более 200 видов товаров.

    Фото: Xinhua


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