Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Евразийский агроэкспресс» из Беларуси в Китай и Узбекистан
28.02.2022

«Евразийский агроэкспресс» из Беларуси в Китай и Узбекистан


    • Премьер-министры стран Евразийского экономического союза одобрили реализацию совместного проекта «Евразийский агроэкспресс», сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

    Евразийский межправительственный совет принял распоряжение о поддержке реализации совместного проекта стран ЕАЭС по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок «Евразийский агроэкспресс». Проект нацелен на увеличение объемов взаимных поставок и экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также его диверсификацию.

    «На первом этапе регулярные отправки за пределы ЕАЭС будут организованы по двум направлениям – в Китай и Узбекистан, а также обратно. В дальнейшем маршруты реализации могут быть расширены на другие страны азиатского и европейского регионов, – сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. – Регулярность перевозок позволит сформировать конкурентоспособные в отношении морского фрахта тарифы, а также сократить сроки доставки товаров (до 10-14 дней в Китай и 4-7 дней в Узбекистан). Кроме того, предполагается создание всей необходимой инфраструктуры – отлаженной логистической цепочки поставок».

    Министр пояснил, что речь идет о поставках масложировой, молочной, мясной, плодоовощной и готовой пищевой продукции, а также других продуктов питания с акцентом на маржинальные товары.

    При реализации совместного проекта предусматривается возможность запуска двух полносоставных контейнерных поездов в неделю по маршруту Республика Беларусь – Российская Федерация – Кыргызская Республика – Республика Казахстан – Китайская Народная Республика, включая поезда с рефрижераторными контейнерами для мороженой продукции. Таким образом, ежемесячный объем перевозок в направлении Китая может составить около 10 тыс. тонн.

    Участие в совместном проекте подтвердили ООО «Бремино групп» (Республика Беларусь), АО «KTZ Express» (Республика Казахстан), ГП «НК «КТЖ» (Кыргызская Республика), АО «РЖД Логистика» (Российская Федерация), АО «Славтранс-Сервис» (Российская Федерация). Для выполнения функций координатора создано АНО «Евразийская Агрологистика».


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.01.2022
    Грузовые поезда Китай – Европа из провинции Цзянсу в 2021 году
    По итогам 2021 года количество рейсов грузовых поездов Китай – Европа из восточно-китайской провинции Цзянсу выросло на 29%.
    ЕвропаКитайконтейнерные поезда
    0
    26.01.2022
    В Шанхае создается бункерный СПГ-хаб
    Британская компания Avenir LNG Limited заключила долгосрочное соглашение о сотрудничестве с Shanghai SIPG Energy […]
    БункеровкаКитайСПГХаб
    0
    15.02.2022
    ТОП-10 речных грузовых портов Китая. Итоги 2021 года
    По данным Министерства транспорта КНР, в 2021 году грузооборот всех морских и речных портов Китая составил 15,5 млрд (+6,8% к показателю 2020).
    Только для подписчиков
    2021КитайПортыРечные перевозки
    0
    17.01.2022
    Далянь и Циндао возобновили импорт российской морепродукции
    Китайские порты Далянь и Циндао возобновили импорт российской продукции водного промысла навалом. Об этом […]
    КитайМорепродуктыРыбаЭкспорт
    0
    18.01.2022
    Авиаперевозки Харбин – Россия в 2021 году
    В 2021 году международный аэропорт Тайпин, расположенный в городе Харбин, обслужил 199 грузовых чартерных […]
    2021АвиаперевозкиКитайРоссия
    0
    25.01.2022
    Первый в новом году
    14 января с восточной станции порта Циньчжоу отправился первый в этом году грузовой поезд, соединяющий два маршрута.
    ВидеоЖелезная дорогаКитайПоезд
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.02.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2022
    25.02.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 вырос на 17,5%
    25.02.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 14 февраля 2022 года
    25.02.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 года в деталях
    24.02.2022 Роттердам вернулся на уровень допандемийного 2019 года
    22.02.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе 2022 года
    Госрегулирование Показать всё
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    18.02.2022 «Бронка» переходит к Ростеху
    14.02.2022 Часть акватории Мурманского порта вошла в ТОР «Столица Арктики»
    08.02.2022 Новый гендиректор в Росморпорте
    31.01.2022 Порты Азов и Феодосия расширят
    31.01.2022 Новый руководитель в Росжелдоре
  • Войти