Открылось сезонное речное грузовое сообщение между Хабаровском и Китаем

18 мая в Хабаровске открылось сезонное грузовое сообщение с КНР. Первая баржа отправилась из пункта пропуска, расположенного на территории Хабаровского речного торгового порта, в направлении порта Тунцзян, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Сообщение возобновляется в этом году позже обычного из-за введения дополнительных мер противовирусного контроля в Китае. С российской стороны ключевые погранпереходы полностью готовы отправлять и принимать грузы уже около месяца.

«Грузовое сообщение с портами Тунцзян и Фуюань приостанавливалось только на безнавигационный период, то есть на зиму. Сегодня, 18 мая, начинается доставка грузов в Тунцзян – туда отправляется первый состав с углем. Грузы в Фуюань отправятся ориентировочно в субботу, 20 мая», – прокомментировал исполняющий обязанности начальника Хабаровского таможенного поста Алексей Ефремов.

Открытие пунктов пропуска на российской и китайской сторонах позволит обеспечить экспорт и импорт товаров в международном товарообороте. Это также даст возможность предпринимателям края исполнить контракты, которые они заключили с контрагентами из КНР.

«Открытие пунктов пропуска, настройка и создание новых логистических цепочек – одно из главных направлений плана устойчивого развития экономики региона. В связи с введенными санкциями, грузы из западных регионов страны будут переориентированы в порты Дальнего Востока. Губернатором края Михаилом Дегтяревым поставлена задача увеличить грузооборот и сделать работу ключевых региональных портов максимально удобной как для грузоотправителей, так и для грузополучателей. Над этим сейчас и работает правительство края совместно с руководством краевых портов», – прокомментировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Владимир Березовский.

По словам генерального директора АО «Хабаровский речной торговый порт» Юрия Обухова, уже в этом сезоне грузопоток в гавани увеличится в несколько раз. Для эффективного функционирования в новых условиях порт готов работать в круглосуточном режиме. Кроме того, в планах расширить контейнерную площадку и закупить специальный погрузчик – ричстакер, который позволит транспортировать крупнотоннажные контейнеры весом до 40 тонн.

Наши возможности позволяют увеличить грузооборот в три раза. В прошлом году было перегружено около 128 тыс. тонн импортных грузов, в текущем году мы могли бы обработать до 300 тыс. тонн различных товаров и сырья, – отметил Юрий Обухов.

Еще один стратегически важный логистический узел – пункт пропуска «Покровка» – с российской стороны полностью готов к работе. Ожидается ответ о готовности принимать и отправлять грузы со стороны КНР.

Фото: сайт правительства Хабаровского края