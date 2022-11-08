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Китай начал поставку переоборудованных грузовых Boeing
08.11.2022

Китай начал поставку переоборудованных грузовых Boeing

    • Первый переоборудованный в Китае самолет Boeing 767-300 Converted Freighter (BCF) передан заказчику, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на Boeing China.

    Проект переоборудования самолетов 767-300BCF совместно реализуется компаниями Boeing и Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. (GAMECO) в Гуанчжоу.

    Boeing 767-300BCF – средние широкофюзеляжные грузовые самолеты, которые в основном будут использоваться для доставки грузов на дальние расстояния и региональные рынки.

    В настоящее время у GAMECO есть пять линий по переоборудованию вышедших из эксплуатации пассажирских самолетов в грузовые, две из которых предназначены для 767-300BCF и три – для грузовых самолетов 737-800BCF со стандартным корпусом.

    Согласно прогнозу Boeing, к 2041 году китайский парк грузовых самолетов увеличится более чем до 800 воздушных судов.

    Фото: Boeing

     


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