Китай начал поставку переоборудованных грузовых Boeing

Первый переоборудованный в Китае самолет Boeing 767-300 Converted Freighter (BCF) передан заказчику, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на Boeing China.

Проект переоборудования самолетов 767-300BCF совместно реализуется компаниями Boeing и Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. (GAMECO) в Гуанчжоу.

Boeing 767-300BCF – средние широкофюзеляжные грузовые самолеты, которые в основном будут использоваться для доставки грузов на дальние расстояния и региональные рынки.

В настоящее время у GAMECO есть пять линий по переоборудованию вышедших из эксплуатации пассажирских самолетов в грузовые, две из которых предназначены для 767-300BCF и три – для грузовых самолетов 737-800BCF со стандартным корпусом.

Согласно прогнозу Boeing, к 2041 году китайский парк грузовых самолетов увеличится более чем до 800 воздушных судов.

Фото: Boeing