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Новый deep sea сервис Россия – Китай через Суэцкий канал
02.11.2022

Новый deep sea сервис Россия – Китай через Суэцкий канал


    • Группа FESCO запустила deep sea линию между портами России и Китая через Суэцкий канал и Черное море — FESCO Black Sea Service (FBSS).

    Как сообщили SeaNews в группе, сервис работает по маршруту Новороссийск — Стамбул — Шекоу — Нинбо — Шанхай — Циндао и в обратном направлении.

    Транзитное время из портов Китая до Стамбула, где производится трансшипмент, составляет 30–35 дней, до Новороссийска — 40-45 дней. Частота отправок — один раз в две недели. Основа грузопотока — товары народного потребления.

    FBSS является первым российским регулярным морским deep sea сервисом между Россией и Китаем, который задействует контейнерный хаб в порту Стамбул.

    Фото: FESCO

     

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