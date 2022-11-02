Новый deep sea сервис Россия – Китай через Суэцкий канал

Группа FESCO запустила deep sea линию между портами России и Китая через Суэцкий канал и Черное море — FESCO Black Sea Service (FBSS).

Как сообщили SeaNews в группе, сервис работает по маршруту Новороссийск — Стамбул — Шекоу — Нинбо — Шанхай — Циндао и в обратном направлении.

Транзитное время из портов Китая до Стамбула, где производится трансшипмент, составляет 30–35 дней, до Новороссийска — 40-45 дней. Частота отправок — один раз в две недели. Основа грузопотока — товары народного потребления.

FBSS является первым российским регулярным морским deep sea сервисом между Россией и Китаем, который задействует контейнерный хаб в порту Стамбул.

Фото: FESCO