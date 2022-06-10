Запущен первый автомобильный мост между Россией и Китаем

10 июня в Амурской области по трансграничному мосту между Россией и Китаем через пункт пропуска «Кани-Курган – Хэйхэ» пошли первые грузовые автомобили: в КНР отправились восемь российских тягачей автопарка ООО «Газпром гелий сервис», использующие экологически чистое топливо – сжиженный природный газ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Навстречу им из Китая также проехали 8 автомобилей.

Трансграничный мост построен по уникальной концессионной модели. 5 июня 2016 года в Харбине был подписан договор, согласно которому мост строился за счёт внебюджетных источников. Стороны создали совместную концессионную российско-китайскую компанию, концедентами которой выступили правительство Амурской области и Народное правительство провинции Хэйлунцзян. По расчетам специалистов, средства, вложенные в строительство, окупятся в течение 16 лет.

После завершения строительства пограничный мостовой переход стал собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии российско-китайской границы.

Строительство моста началось 24 декабря 2016 года, его вели параллельно и российские и китайские специалисты. Длина моста – 1 км. Каждая из сторон построила половину – по 540 метров. Части строились синхронно с двух берегов, их стыковка произошла 31 мая 2019 года. Всего же общая протяженность мостового перехода – 20 км. Сюда входит 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России, в которых ещё 278 м – это мост через протоку Каникурганскую. Основной мост на российской стороне начинается на острове, поэтому к нему и ведет Каникурганское сооружение.

Строительство моста велось круглосуточно. Максимально в работах с российской стороны было задействовано 960 человек. Мост построен из российских материалов: начиная от опор и заканчивая метизами. Также для строительства объекта международного статуса были привлечены амурские подрядные организации «БСК МОСТ» и АО «Асфальт».

По мосту каждый день смогут проезжать более 600 грузовых автомобилей. Современные пункты пропуска в перспективе способны обеспечить до 4 млн тонн грузов и 2 млн пассажиров ежегодно. На первом этапе будет работать только грузовое.

Первая партия груза из Амурской области в Китай – амурское соевое масло и пиломатериалы. Из Китая пришли автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования. С 11 июня международный мост переходит в полноценный режим работы – ежедневно с 8 до 23 часов.

В пресс-службе Амурской области отмечают, что 18 декабря 1992 года Правительство РФ и Правительство КНР подписали соглашение о международном автомобильном сообщении, через три года — 26 июня 1995 года — Правительства двух стран заключили соглашение о совместном строительстве моста через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск – Хэйхэ. Но из-за отсутствия финансирования стройка так и не началась. И только благодаря вниманию президента страны Владимира Путина и вице-премьера Юрия Трутнева проект состоялся.

Фото: сайт правительства Амурской области