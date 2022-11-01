TMBC Logistics запускает ро-ро сервис из Китая в Новороссийск

Группа компаний TMBC Logistics запускает новый ро-ро сервис между портами Китая (Циндао/Ляньюньган) и Новороссийском.

Как сообщили SeaNews в компании, в октябре партия объемом 7 тыс. куб. м была доставлена в Ляньюньган, около 15 тыс. куб. м дорожно-строительной техники запланировано на конец ноября для доставки в Циндао. В настоящее время началось формирование букингов на декабрь 2022 и январь 2023 года. В опционе перевозчика TMBCL предлагает доставку грузов из Китая напрямую в Новороссийск или с перевалкой в Турции (транзитное время 40-45 суток). Сервис планируется на ежемесячной основе.

Напомним, с 1 октября TMBC Logistics возобновил ро-ро сервис между портами Турции (Яримча и Деринче) и Новороссийском (НЛЭ). По данным компании, в октябре было успешно выполнено 4 рейса между Турцией (Яримча) и Новороссийском (собственный терминал на НЛЭ), было доставлено свыше 40 тыс. кубических метров накатных грузов.

Отмечается, что сервис нацелен на обслуживание колесной и гусеничной техники в режиме импорт/экспорт, исключая TIR Carnet и перевозку пассажиров. Для расширения опционных возможностей в январе 2023 года планируется предоставление мафи-трейлеров в обоих направлениях.

В настоящее время в рамках фидерного сервиса TMBCL продолжается консолидация грузов в Турции для отправок из порта Деринче в Новороссийск в период с 25-30 ноября 2022 года.

Фото: TMBC Logistics